https://ria.ru/20240706/chernyshenko-1957834969.html

Чернышенко обсудил с главой Якутии вопросы образования

Чернышенко обсудил с главой Якутии вопросы образования - РИА Новости, 06.07.2024

Чернышенко обсудил с главой Якутии вопросы образования

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Якутск обсудил вопросы образования, спорта и туризма в Якутии, сообщил глава... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:26

2024-07-06T10:26

2024-07-06T10:26

россия

якутск

дмитрий чернышенко

айсен николаев

общество

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ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Якутск обсудил вопросы образования, спорта и туризма в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "В республику с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко", - рассказал Николаев. По словам главы Якутии, на встрече они обсудили вопросы развития образования, спорта и туристического потенциала республики. "Я внес важные для нашей республики предложения, которые требуют рассмотрения на федеральном уровне", - отметил руководитель региона.

https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814801528.html

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россия

якутск

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Дарья Буймова

россия, якутск, дмитрий чернышенко, айсен николаев, общество