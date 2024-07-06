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Чернышенко обсудил с главой Якутии вопросы образования - РИА Новости, 06.07.2024
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10:26 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/chernyshenko-1957834969.html
Чернышенко обсудил с главой Якутии вопросы образования
Чернышенко обсудил с главой Якутии вопросы образования - РИА Новости, 06.07.2024
Чернышенко обсудил с главой Якутии вопросы образования
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Якутск обсудил вопросы образования, спорта и туризма в Якутии, сообщил глава... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:26
2024-07-06T10:26
россия
якутск
дмитрий чернышенко
айсен николаев
общество
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ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Якутск обсудил вопросы образования, спорта и туризма в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "В республику с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко", - рассказал Николаев. По словам главы Якутии, на встрече они обсудили вопросы развития образования, спорта и туристического потенциала республики. "Я внес важные для нашей республики предложения, которые требуют рассмотрения на федеральном уровне", - отметил руководитель региона.
https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814801528.html
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россия, якутск, дмитрий чернышенко, айсен николаев, общество
Россия, Якутск, Дмитрий Чернышенко, Айсен Николаев, Общество
Чернышенко обсудил с главой Якутии вопросы образования

Чернышенко обсудил с главой Якутии вопросы образования, спорта и туризма

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Якутск обсудил вопросы образования, спорта и туризма в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
"В республику с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко", - рассказал Николаев.
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По словам главы Якутии, на встрече они обсудили вопросы развития образования, спорта и туристического потенциала республики.
"Я внес важные для нашей республики предложения, которые требуют рассмотрения на федеральном уровне", - отметил руководитель региона.
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