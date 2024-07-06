Результаты выборов в Британии говорят о разочаровании граждан, пишут СМИ
Politico: итоги выборов в Британии говорят о разочаровании граждан в политике
© AP Photo / Kin CheungВыборы в Британии
© AP Photo / Kin Cheung
Выборы в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Результаты выборов в Великобритании свидетельствуют о "глубоком разочаровании" жителей страны в политике, сообщает европейское издание Politico.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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"Это не история о том, что Британия склоняется к левым взглядам. Это история о чем-то более глубоком: о невыполненных обещаниях и утраченном доверии, о несостоятельности государственных служб и неспособности оплатить коммунальные платежи, о коллективной жажде перемен. Это история о глубоком разочаровании в политике", - пишет издание.
В публикации подчеркивается резкий рост стоимости жизни в Британии за последние годы, рекордные налоговые сборы, несостоятельность национальной системы здравоохранения, плохие дороги, переполненные тюрьмы, рост числа мигрантов. Все это, по мнению издания, ведет к ощущению развала государственных институтов.
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