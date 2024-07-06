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Результаты выборов в Британии говорят о разочаровании граждан, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024
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11:07 06.07.2024 (обновлено: 11:08 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/britaniya-1957839924.html
Результаты выборов в Британии говорят о разочаровании граждан, пишут СМИ
Результаты выборов в Британии говорят о разочаровании граждан, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024
Результаты выборов в Британии говорят о разочаровании граждан, пишут СМИ
Результаты выборов в Великобритании свидетельствуют о "глубоком разочаровании" жителей страны в политике, сообщает европейское издание Politico. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:07
2024-07-06T11:08
в мире
великобритания
парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Результаты выборов в Великобритании свидетельствуют о "глубоком разочаровании" жителей страны в политике, сообщает европейское издание Politico. В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника. "Это не история о том, что Британия склоняется к левым взглядам. Это история о чем-то более глубоком: о невыполненных обещаниях и утраченном доверии, о несостоятельности государственных служб и неспособности оплатить коммунальные платежи, о коллективной жажде перемен. Это история о глубоком разочаровании в политике", - пишет издание. В публикации подчеркивается резкий рост стоимости жизни в Британии за последние годы, рекордные налоговые сборы, несостоятельность национальной системы здравоохранения, плохие дороги, переполненные тюрьмы, рост числа мигрантов. Все это, по мнению издания, ведет к ощущению развала государственных институтов.
https://ria.ru/20240705/sunak-1957627348.html
https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html
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РИА Новости
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в мире, великобритания, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Парламентские выборы в Британии – 2024
Результаты выборов в Британии говорят о разочаровании граждан, пишут СМИ

Politico: итоги выборов в Британии говорят о разочаровании граждан в политике

© AP Photo / Kin CheungВыборы в Британии
Выборы в Британии - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Выборы в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Результаты выборов в Великобритании свидетельствуют о "глубоком разочаровании" жителей страны в политике, сообщает европейское издание Politico.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Риши Сунак во время заявления на Даунинг-стрит, 10. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах
Вчера, 12:49
«
"Это не история о том, что Британия склоняется к левым взглядам. Это история о чем-то более глубоком: о невыполненных обещаниях и утраченном доверии, о несостоятельности государственных служб и неспособности оплатить коммунальные платежи, о коллективной жажде перемен. Это история о глубоком разочаровании в политике", - пишет издание.
В публикации подчеркивается резкий рост стоимости жизни в Британии за последние годы, рекордные налоговые сборы, несостоятельность национальной системы здравоохранения, плохие дороги, переполненные тюрьмы, рост числа мигрантов. Все это, по мнению издания, ведет к ощущению развала государственных институтов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреВеликобританияПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
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