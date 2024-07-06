https://ria.ru/20240706/britanija-1957925570.html

В Британии оценили изменения во внешней политике при новом правительстве

В Британии оценили изменения во внешней политике при новом правительстве - РИА Новости, 06.07.2024

В Британии оценили изменения во внешней политике при новом правительстве

Внешняя политика Великобритании не изменится при новом правительстве лейбористов, поскольку страна обычно следует за США, заявил РИА Новости член Палаты лордов... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:22

2024-07-06T20:22

2024-07-06T20:22

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сша

вашингтон (штат)

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риши сунак

лейбористская партия великобритании

нато

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Внешняя политика Великобритании не изменится при новом правительстве лейбористов, поскольку страна обычно следует за США, заявил РИА Новости член Палаты лордов парламента Великобритании от Консервативной партии лорд Ричард Балф. "Что касается внешней политики, то выбор между двумя партиями невелик. Лейбористы, как и консерваторы, будут продолжать придерживаться линии Вашингтона. Для изменения политики (Великобритании - ред.) необходима смена президента США", - заявил Балф. Говоря о внутренней политике, он отметил, что, судя по предвыборным предложениям лейбористов в области финансов, они, известные своей приверженностью к повышению налогов, вряд ли зайдут слишком далеко в этом вопросе. Ранее недавно назначенный министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Великобритания продолжит наращивать траты на оборону, а также поддерживать НАТО и Украину. Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

https://ria.ru/20240705/britanija-1957583430.html

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в мире, великобритания, сша, вашингтон (штат), кир стармер, риши сунак, лейбористская партия великобритании, нато, парламентские выборы в британии – 2024