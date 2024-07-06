https://ria.ru/20240706/belorussija-1957836665.html

Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку

Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку - РИА Новости, 06.07.2024

Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку

Белорусские и китайские военные проведут совместную антитеррористическую тренировку, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:38

2024-07-06T10:38

2024-07-06T11:53

китай

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957836075_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_755d9c28d894f1a34681e7850b8b3a16.jpg

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Белорусские и китайские военные проведут совместную антитеррористическую тренировку, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале ведомства."В Республику Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке", — уточнили в министерстве.Маневры пройдут с 8 по 19 июля.Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, а также создать фундамент для дальнейшего развития отношений двух стран в сфере совместной подготовки войск.

https://ria.ru/20240508/kitay-1944629578.html

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, белоруссия