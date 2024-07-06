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Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку - РИА Новости, 06.07.2024
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10:38 06.07.2024 (обновлено: 11:53 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/belorussija-1957836665.html
Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку
Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку - РИА Новости, 06.07.2024
Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку
Белорусские и китайские военные проведут совместную антитеррористическую тренировку, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:38
2024-07-06T11:53
китай
белоруссия
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МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Белорусские и китайские военные проведут совместную антитеррористическую тренировку, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале ведомства.&quot;В Республику Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке&quot;, — уточнили в министерстве.Маневры пройдут с 8 по 19 июля.Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, а также создать фундамент для дальнейшего развития отношений двух стран в сфере совместной подготовки войск.
https://ria.ru/20240508/kitay-1944629578.html
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китай, белоруссия
Китай, Белоруссия
Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку

Совместная антитеррористическая тренировка Китая и Белоруссии пройдет 8-19 июля

© Фото : Ваяр / Павел СуриновВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли в Белоруссию для участия в совместной антитеррористической тренировке
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли в Белоруссию для участия в совместной антитеррористической тренировке - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : Ваяр / Павел Суринов
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли в Белоруссию для участия в совместной антитеррористической тренировке
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Белорусские и китайские военные проведут совместную антитеррористическую тренировку, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале ведомства.
«

"В Республику Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке", — уточнили в министерстве.

Маневры пройдут с 8 по 19 июля.
Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, а также создать фундамент для дальнейшего развития отношений двух стран в сфере совместной подготовки войск.
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