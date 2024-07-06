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Байден заявил, что он в хорошей форме - РИА Новости, 06.07.2024
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03:54 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/bayden-1957813773.html
Байден заявил, что он в хорошей форме
Байден заявил, что он в хорошей форме - РИА Новости, 06.07.2024
Байден заявил, что он в хорошей форме
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что он в хорошей форме, хотя вряд ли в состоянии участвовать в соревнованиях бегунов. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:54
2024-07-06T03:54
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что он в хорошей форме, хотя вряд ли в состоянии участвовать в соревнованиях бегунов. "Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме", - ответил он на вопрос, не ухудшилось ли его физическое состояние в последние несколько месяцев. Поводом для расспросов стали его дебаты с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом. Глава государства тогда шокировал демократическую общественность вероятными симптомами старческого угасания, это спровоцировало волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата. На вопрос, стал ли он более дряхл, Байден ответил отрицательно и заявил, что не знает никого, кто был бы пригоднее него к победе на выборах и следующему президентскому сроку.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что он в хорошей форме

Байден заявил, что он все еще в хорошей физической форме

© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что он в хорошей форме, хотя вряд ли в состоянии участвовать в соревнованиях бегунов.
"Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме", - ответил он на вопрос, не ухудшилось ли его физическое состояние в последние несколько месяцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Поводом для расспросов стали его дебаты с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом. Глава государства тогда шокировал демократическую общественность вероятными симптомами старческого угасания, это спровоцировало волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
На вопрос, стал ли он более дряхл, Байден ответил отрицательно и заявил, что не знает никого, кто был бы пригоднее него к победе на выборах и следующему президентскому сроку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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