https://ria.ru/20240706/bayden-1957813773.html

Байден заявил, что он в хорошей форме

Байден заявил, что он в хорошей форме - РИА Новости, 06.07.2024

Байден заявил, что он в хорошей форме

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что он в хорошей форме, хотя вряд ли в состоянии участвовать в соревнованиях бегунов. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:54

2024-07-06T03:54

2024-07-06T03:54

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что он в хорошей форме, хотя вряд ли в состоянии участвовать в соревнованиях бегунов. "Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме", - ответил он на вопрос, не ухудшилось ли его физическое состояние в последние несколько месяцев. Поводом для расспросов стали его дебаты с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом. Глава государства тогда шокировал демократическую общественность вероятными симптомами старческого угасания, это спровоцировало волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата. На вопрос, стал ли он более дряхл, Байден ответил отрицательно и заявил, что не знает никого, кто был бы пригоднее него к победе на выборах и следующему президентскому сроку.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена