https://ria.ru/20240706/bayden-1957813773.html
Байден заявил, что он в хорошей форме
Байден заявил, что он в хорошей форме - РИА Новости, 06.07.2024
Байден заявил, что он в хорошей форме
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что он в хорошей форме, хотя вряд ли в состоянии участвовать в соревнованиях бегунов. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:54
2024-07-06T03:54
2024-07-06T03:54
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951104728_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_c59741732b5ba65cadc8f5bd023d6c18.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что он в хорошей форме, хотя вряд ли в состоянии участвовать в соревнованиях бегунов. "Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме", - ответил он на вопрос, не ухудшилось ли его физическое состояние в последние несколько месяцев. Поводом для расспросов стали его дебаты с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом. Глава государства тогда шокировал демократическую общественность вероятными симптомами старческого угасания, это спровоцировало волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата. На вопрос, стал ли он более дряхл, Байден ответил отрицательно и заявил, что не знает никого, кто был бы пригоднее него к победе на выборах и следующему президентскому сроку.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951104728_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40911523fd50d09cc4ba3616cdd8a960.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что он в хорошей форме
Байден заявил, что он все еще в хорошей физической форме