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Байден заявил, что не верит в данные о своем отставании от Трампа - РИА Новости, 06.07.2024
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03:32 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/bayden-1957812456.html
Байден заявил, что не верит в данные о своем отставании от Трампа
Байден заявил, что не верит в данные о своем отставании от Трампа - РИА Новости, 06.07.2024
Байден заявил, что не верит в данные о своем отставании от Трампа
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что не верит в многочисленные данные соцопросов о своем отставании от своего конкурента Дональда РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:32
2024-07-06T03:32
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что не верит в многочисленные данные соцопросов о своем отставании от своего конкурента Дональда Трампа. "Я не покупаюсь на это", - сообщил он в ответ на просьбу прокомментировать многочисленные соцопросы, которые говорят об отставании нынешнего президента от бывшего американского лидера. Глава Белого дома добавил, что все данные американских СМИ являются неверными, и назвал их "вбросами".
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что не верит в данные о своем отставании от Трампа

Байден заявил, что не верит в данные соцопросов об отставании от Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что не верит в многочисленные данные соцопросов о своем отставании от своего конкурента Дональда Трампа.
"Я не покупаюсь на это", - сообщил он в ответ на просьбу прокомментировать многочисленные соцопросы, которые говорят об отставании нынешнего президента от бывшего американского лидера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
Вчера, 08:00
Глава Белого дома добавил, что все данные американских СМИ являются неверными, и назвал их "вбросами".
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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