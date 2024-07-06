https://ria.ru/20240706/bayden-1957812456.html

Байден заявил, что не верит в данные о своем отставании от Трампа

Байден заявил, что не верит в данные о своем отставании от Трампа - РИА Новости, 06.07.2024

Байден заявил, что не верит в данные о своем отставании от Трампа

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что не верит в многочисленные данные соцопросов о своем отставании от своего конкурента Дональда РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:32

2024-07-06T03:32

2024-07-06T03:32

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сша

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что не верит в многочисленные данные соцопросов о своем отставании от своего конкурента Дональда Трампа. "Я не покупаюсь на это", - сообщил он в ответ на просьбу прокомментировать многочисленные соцопросы, которые говорят об отставании нынешнего президента от бывшего американского лидера. Глава Белого дома добавил, что все данные американских СМИ являются неверными, и назвал их "вбросами".

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена