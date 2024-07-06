https://ria.ru/20240706/bayden-1957811098.html
Байден заявил, что у него есть план преемственности
Байден заявил, что у него есть план преемственности - РИА Новости, 06.07.2024
Байден заявил, что у него есть план преемственности
Президент США Джо Байден признался, что у него есть план преемственности, но американский лидер по-прежнему уверен в собственных силах на второй срок главы... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:08
2024-07-06T03:08
2024-07-06T03:16
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден признался, что у него есть план преемственности, но американский лидер по-прежнему уверен в собственных силах на второй срок главы государства."У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае", - заявил он журналистам пула Белого дома.Байден уточнил, что он по-прежнему уверен в своих силах на второй президентский срок в случае победы в ноябре и полностью исключил возможность сняться с предвыборной гонки.
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сша, в мире, джо байден
Байден заявил, что у него есть план преемственности
Байден заявил, что уверен в собственных силах на второй срок президентства
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден признался, что у него есть план преемственности, но американский лидер по-прежнему уверен в собственных силах на второй срок главы государства.
"У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае", - заявил он журналистам пула Белого дома.
Байден уточнил, что он по-прежнему уверен в своих силах на второй президентский срок в случае победы в ноябре и полностью исключил возможность сняться с предвыборной гонки.