https://ria.ru/20240706/bayden-1957806346.html

Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с Трампом

Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с Трампом - РИА Новости, 06.07.2024

Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T01:46

2024-07-06T01:46

2024-07-06T09:32

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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом."В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей", — заявил он.Байден добавил, что был болен и чувствовал себя "ужасно". При этом он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены с помощью жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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