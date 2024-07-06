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Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с Трампом - РИА Новости, 06.07.2024
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01:46 06.07.2024 (обновлено: 09:32 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/bayden-1957806346.html
Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с Трампом
Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с Трампом - РИА Новости, 06.07.2024
Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с Трампом
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T01:46
2024-07-06T09:32
в мире
джо байден
сша
предвыборные дебаты трампа и байдена
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом."В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей", — заявил он.Байден добавил, что был болен и чувствовал себя "ужасно". При этом он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены с помощью жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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в мире, джо байден, сша, предвыборные дебаты трампа и байдена , дональд трамп, атланта
В мире, Джо Байден, США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Дональд Трамп, Атланта
Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с Трампом

Байден заявил, что вся вина за провал на дебатах с Трампом лежит только на нем

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.
"В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей", — заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
Вчера, 08:00
Байден добавил, что был болен и чувствовал себя "ужасно". При этом он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.
Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены с помощью жены Джилл.
Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреДжо БайденСШАПредвыборные дебаты Трампа и БайденаДональд ТрампАтланта
 
 
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