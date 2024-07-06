Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с Трампом
Байден заявил, что вся вина за провал на дебатах с Трампом лежит только на нем
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.
"В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей", — заявил он.
Байден добавил, что был болен и чувствовал себя "ужасно". При этом он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.
Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены с помощью жены Джилл.
Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
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