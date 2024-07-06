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"Аэрофлот" оценил ситуации с отправлением рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 06.07.2024
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17:59 06.07.2024 (обновлено: 18:01 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/aviareysy-1957900637.html
"Аэрофлот" оценил ситуации с отправлением рейсов в Шереметьево
"Аэрофлот" оценил ситуации с отправлением рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 06.07.2024
"Аэрофлот" оценил ситуации с отправлением рейсов в Шереметьево
Более 80% рейсов Аэрофлота из "Шереметьево", время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:59
2024-07-06T18:01
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 80% рейсов Аэрофлота из "Шереметьево", время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено, сообщила пресс-служба авиакомпании.Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, отменены 7 рейсов группы "Аэрофлот", 4 - перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодня после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесены 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот". Московская межрегиональная транспортная прокуратура в субботу заявила, что ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево"."По состоянию на 17.00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено. В настоящее время ситуация с отправлением рейсов постепенно стабилизируется", - говорится в сообщении.Уточняется, что авиакомпания совместно со службами аэропорта предпринимает все необходимые шаги для скорейшей стабилизации производственного плана полетов, который был вынуждено скорректирован по причине неблагоприятных погодных условий в московском регионе накануне.
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Московская межрегиональная транспортная прокуратура
"Аэрофлот" оценил ситуации с отправлением рейсов в Шереметьево

"Аэрофлот": ситуация с отправлением авиарейсов в Шереметьево стабилизируется

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 80% рейсов Аэрофлота из "Шереметьево", время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, отменены 7 рейсов группы "Аэрофлот", 4 - перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодня после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесены 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот". Московская межрегиональная транспортная прокуратура в субботу заявила, что ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево".
«
"По состоянию на 17.00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено. В настоящее время ситуация с отправлением рейсов постепенно стабилизируется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авиакомпания совместно со службами аэропорта предпринимает все необходимые шаги для скорейшей стабилизации производственного плана полетов, который был вынуждено скорректирован по причине неблагоприятных погодных условий в московском регионе накануне.
Ураган, гроза и град: погодный апокалипсис в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

Сильный дождь в Москве

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

Сильный дождь в Москве

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

Сильный дождь в Москве

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

Сильный дождь в Москве

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

Сильный дождь в Москве

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

Сильный дождь в Москве

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Последствия сильного дождя в Москве

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

Сильный дождь в Москве

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

Сильный дождь в Москве

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

Сильный дождь в Москве

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

Сильный дождь в Москве

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

Сильный дождь в Москве

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

Сильный дождь в Москве

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Последствия сильного дождя в Москве

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 14

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 14

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 14

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 14

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 14

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 14

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 14

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 14

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 14

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 14

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
АэрофлотШереметьево (аэропорт)Московская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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