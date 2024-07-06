https://ria.ru/20240706/aviareysy-1957900637.html

"Аэрофлот" оценил ситуации с отправлением рейсов в Шереметьево

"Аэрофлот" оценил ситуации с отправлением рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 06.07.2024

"Аэрофлот" оценил ситуации с отправлением рейсов в Шереметьево

Более 80% рейсов Аэрофлота из "Шереметьево", время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:59

2024-07-06T17:59

2024-07-06T18:01

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 80% рейсов Аэрофлота из "Шереметьево", время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено, сообщила пресс-служба авиакомпании.Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, отменены 7 рейсов группы "Аэрофлот", 4 - перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодня после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесены 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот". Московская межрегиональная транспортная прокуратура в субботу заявила, что ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево"."По состоянию на 17.00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено. В настоящее время ситуация с отправлением рейсов постепенно стабилизируется", - говорится в сообщении.Уточняется, что авиакомпания совместно со службами аэропорта предпринимает все необходимые шаги для скорейшей стабилизации производственного плана полетов, который был вынуждено скорректирован по причине неблагоприятных погодных условий в московском регионе накануне.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аэрофлот, шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура