СМИ: ФРГ откажется от авиабазы в Нигере из-за провала переговоров
N-tv: ВС Германии откажутся от авиабазы в Ниамее из-за сорвавшихся переговоров
© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Германии из-за сорвавшихся переговоров откажутся от своей использовавшейся в качестве военного транспортного хаба авиабазы в столице Нигера Ниамее, сообщает портал n-tv со ссылкой на документ министерства обороны.
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"Бундесвер откажется от своей военно-транспортной базы в западноафриканском Нигере. Это стало следствием провала переговоров о правовом иммунитете для немецких солдат", - пишет портал, ознакомившийся с докладом ведомства для профильного комитета в бундестаге.
Сообщается, что база в Ниамее должна быть закрыта к 31 августа, а военнослужащие переброшены обратно в Германию.
В мае журнал Spiegel со ссылкой на минобороны ФРГ сообщал, что ведомство подписало с руководством Нигера предварительное соглашение о размещении войск Германии и бундесвер сможет и дальше использовать авиатранспортную базу на окраине столицы Нигера
В декабре прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в африканское государство заявил, что Германия заинтересована в возобновлении проектов сотрудничества в Нигером, где недавно произошел военный переворот.
В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
После прихода к власти генерала Чиани на Нигер были наложены санкции. В 2023 году страна находилась в одном шаге от вооруженного вторжения. Отношения с западными странами ухудшились еще сильнее после того, как 17 марта было денонсировано военное соглашение Нигера с США, имеющими в стране военную базу.