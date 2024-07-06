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СМИ: ФРГ откажется от авиабазы в Нигере из-за провала переговоров - РИА Новости, 06.07.2024
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19:22 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/aviabaza-1957913111.html
СМИ: ФРГ откажется от авиабазы в Нигере из-за провала переговоров
СМИ: ФРГ откажется от авиабазы в Нигере из-за провала переговоров - РИА Новости, 06.07.2024
СМИ: ФРГ откажется от авиабазы в Нигере из-за провала переговоров
Вооруженные силы Германии из-за сорвавшихся переговоров откажутся от своей использовавшейся в качестве военного транспортного хаба авиабазы в столице Нигера... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:22
2024-07-06T19:22
в мире
нигер
германия
ниамей
борис писториус
мохамед базум
бундесвер германии
оон
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Германии из-за сорвавшихся переговоров откажутся от своей использовавшейся в качестве военного транспортного хаба авиабазы в столице Нигера Ниамее, сообщает портал n-tv со ссылкой на документ министерства обороны. "Бундесвер откажется от своей военно-транспортной базы в западноафриканском Нигере. Это стало следствием провала переговоров о правовом иммунитете для немецких солдат", - пишет портал, ознакомившийся с докладом ведомства для профильного комитета в бундестаге. Сообщается, что база в Ниамее должна быть закрыта к 31 августа, а военнослужащие переброшены обратно в Германию. ФРГ с 2013 года использовала базу в столице Нигера в качестве центра снабжения своих вооруженных сил в соседней стране Мали, которые были размещены там в рамках миротворческой миссии ООН MINUSMA. В мае журнал Spiegel со ссылкой на минобороны ФРГ сообщал, что ведомство подписало с руководством Нигера предварительное соглашение о размещении войск Германии и бундесвер сможет и дальше использовать авиатранспортную базу на окраине столицы Нигера В декабре прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в африканское государство заявил, что Германия заинтересована в возобновлении проектов сотрудничества в Нигером, где недавно произошел военный переворот. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. После прихода к власти генерала Чиани на Нигер были наложены санкции. В 2023 году страна находилась в одном шаге от вооруженного вторжения. Отношения с западными странами ухудшились еще сильнее после того, как 17 марта было денонсировано военное соглашение Нигера с США, имеющими в стране военную базу.
https://ria.ru/20240706/nato-1957834602.html
https://ria.ru/20240706/ekovas-1957906492.html
https://ria.ru/20240627/devochka-1955743034.html
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в мире, нигер, германия, ниамей, борис писториус, мохамед базум, бундесвер германии, оон
В мире, Нигер, Германия, Ниамей, Борис Писториус, Мохамед Базум, Бундесвер Германии, ООН
СМИ: ФРГ откажется от авиабазы в Нигере из-за провала переговоров

N-tv: ВС Германии откажутся от авиабазы в Ниамее из-за сорвавшихся переговоров

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Германии из-за сорвавшихся переговоров откажутся от своей использовавшейся в качестве военного транспортного хаба авиабазы в столице Нигера Ниамее, сообщает портал n-tv со ссылкой на документ министерства обороны.
«
"Бундесвер откажется от своей военно-транспортной базы в западноафриканском Нигере. Это стало следствием провала переговоров о правовом иммунитете для немецких солдат", - пишет портал, ознакомившийся с докладом ведомства для профильного комитета в бундестаге.
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Сообщается, что база в Ниамее должна быть закрыта к 31 августа, а военнослужащие переброшены обратно в Германию.
ФРГ с 2013 года использовала базу в столице Нигера в качестве центра снабжения своих вооруженных сил в соседней стране Мали, которые были размещены там в рамках миротворческой миссии ООН MINUSMA.
В мае журнал Spiegel со ссылкой на минобороны ФРГ сообщал, что ведомство подписало с руководством Нигера предварительное соглашение о размещении войск Германии и бундесвер сможет и дальше использовать авиатранспортную базу на окраине столицы Нигера
В декабре прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в африканское государство заявил, что Германия заинтересована в возобновлении проектов сотрудничества в Нигером, где недавно произошел военный переворот.
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После прихода к власти генерала Чиани на Нигер были наложены санкции. В 2023 году страна находилась в одном шаге от вооруженного вторжения. Отношения с западными странами ухудшились еще сильнее после того, как 17 марта было денонсировано военное соглашение Нигера с США, имеющими в стране военную базу.
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В миреНигерГерманияНиамейБорис ПисториусМохамед БазумБундесвер ГерманииООН
 
 
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