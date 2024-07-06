https://ria.ru/20240706/artefakt-1957820781.html
"Русские стреляли": экспедиция нашла загадочные артефакты на Багамах
"Русские стреляли": экспедиция нашла загадочные артефакты на Багамах - РИА Новости, 06.07.2024
"Русские стреляли": экспедиция нашла загадочные артефакты на Багамах
На дне моря у берегов Багамских островов покоятся русские пушки времен Крымской войны, ставшая трофеем британской армии, рассказали участники подводной... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T07:12
2024-07-06T07:12
2024-07-06T07:54
наука
багамские острова
багамы
петрозаводск
крымская война (1853-1856)
вторая мировая война (1939-1945)
севастополь
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На дне моря у берегов Багамских островов покоятся русские пушки времен Крымской войны, ставшая трофеем британской армии, рассказали участники подводной экспедиции Allen Exploration в журнале Allen Exploration Ocean Dispatches."Allen Exploration обнаружила группу из 24 чугунных пушек, включая редкие орудия, времен Крымской войны. <...> Русские стреляли из этих орудий по туркам, англичанам и французам во время обороны Севастополя", — сообщили исследователи.Команда Карла Аллена также обнаружила цапфу одной из пушек с данными об ее изготовлении. Орудие было отлито на Александровском заводе в Петрозаводске под руководством шотландского мастера Адама Армстронга и имеет серийный номер 13798. По данным исследователей, пушка могла принимать участие в войнах с Наполеоном и уже устарела к моменту обороны Севастополя. Авторы предположили, что орудия могли стать трофеем британской армии и пойти на слом во время нехватки чугуна в 1941 году. Антикварные пушки могли быть грузом корабля, следовавшего из Британии в Америку во время Второй мировой войны."Судьба этих русских пушек — это забытая память о двух войнах: Крымской и Второй мировой. <...> Сложная история делает группу пушек, затонувших у северных берегов Багамских остров не только важной международной находкой, но уникальным примером мирового подводного наследия", — заключили в Allen Exploration.
https://ria.ru/20240611/nauka-1952062804.html
https://ria.ru/20240325/nauka-1934879035.html
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багамские острова, багамы, петрозаводск, крымская война (1853-1856), вторая мировая война (1939-1945), севастополь
Наука, Багамские Острова, Багамы, Петрозаводск, Крымская война (1853-1856), Вторая мировая война (1939-1945), Севастополь
"Русские стреляли": экспедиция нашла загадочные артефакты на Багамах
Allen Exploration нашла у берегов Багам русские пушки времен Крымской войны