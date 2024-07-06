https://ria.ru/20240706/artefakt-1957820781.html

"Русские стреляли": экспедиция нашла загадочные артефакты на Багамах

"Русские стреляли": экспедиция нашла загадочные артефакты на Багамах - РИА Новости, 06.07.2024

"Русские стреляли": экспедиция нашла загадочные артефакты на Багамах

На дне моря у берегов Багамских островов покоятся русские пушки времен Крымской войны, ставшая трофеем британской армии, рассказали участники подводной... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T07:12

2024-07-06T07:12

2024-07-06T07:54

наука

багамские острова

багамы

петрозаводск

крымская война (1853-1856)

вторая мировая война (1939-1945)

севастополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957819613_0:72:340:263_1920x0_80_0_0_1004ad126026c63d016677399869ae20.png

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На дне моря у берегов Багамских островов покоятся русские пушки времен Крымской войны, ставшая трофеем британской армии, рассказали участники подводной экспедиции Allen Exploration в журнале Allen Exploration Ocean Dispatches."Allen Exploration обнаружила группу из 24 чугунных пушек, включая редкие орудия, времен Крымской войны. <...> Русские стреляли из этих орудий по туркам, англичанам и французам во время обороны Севастополя", — сообщили исследователи.Команда Карла Аллена также обнаружила цапфу одной из пушек с данными об ее изготовлении. Орудие было отлито на Александровском заводе в Петрозаводске под руководством шотландского мастера Адама Армстронга и имеет серийный номер 13798. По данным исследователей, пушка могла принимать участие в войнах с Наполеоном и уже устарела к моменту обороны Севастополя. Авторы предположили, что орудия могли стать трофеем британской армии и пойти на слом во время нехватки чугуна в 1941 году. Антикварные пушки могли быть грузом корабля, следовавшего из Британии в Америку во время Второй мировой войны."Судьба этих русских пушек — это забытая память о двух войнах: Крымской и Второй мировой. <...> Сложная история делает группу пушек, затонувших у северных берегов Багамских остров не только важной международной находкой, но уникальным примером мирового подводного наследия", — заключили в Allen Exploration.

https://ria.ru/20240611/nauka-1952062804.html

https://ria.ru/20240325/nauka-1934879035.html

багамские острова

багамы

петрозаводск

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

багамские острова, багамы, петрозаводск, крымская война (1853-1856), вторая мировая война (1939-1945), севастополь