https://ria.ru/20240706/armeniya-1957828104.html

В Армении пройдут совместные с США военные учения

В Армении пройдут совместные с США военные учения - РИА Новости, 06.07.2024

В Армении пройдут совместные с США военные учения

Армяно-американские военные учения с целью подготовки миротворцев пройдут в Армении с 15 по 24 июля, сообщили в субботу в пресс-службе армянского минобороны. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:11

2024-07-06T09:11

2024-07-06T09:40

армения

сша

в мире

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896066115_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_881e97550910aad4ac89b961acd6e739.jpg

ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Армяно-американские военные учения с целью подготовки миротворцев пройдут в Армении с 15 по 24 июля, сообщили в субботу в пресс-службе армянского минобороны."В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссий с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle partner 2024. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса", - говорится в пресс-релизе министерства.Отмечается, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. "Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения", - заявили в минобороны.В ведомстве добавили, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах.

https://ria.ru/20240705/gruzija-1957751416.html

https://ria.ru/20240524/ucheniya-1948264677.html

армения

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, сша, в мире, европа