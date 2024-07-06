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В Армении пройдут совместные с США военные учения - РИА Новости, 06.07.2024
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09:11 06.07.2024 (обновлено: 09:40 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/armeniya-1957828104.html
В Армении пройдут совместные с США военные учения
В Армении пройдут совместные с США военные учения - РИА Новости, 06.07.2024
В Армении пройдут совместные с США военные учения
Армяно-американские военные учения с целью подготовки миротворцев пройдут в Армении с 15 по 24 июля, сообщили в субботу в пресс-службе армянского минобороны. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:11
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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Армяно-американские военные учения с целью подготовки миротворцев пройдут в Армении с 15 по 24 июля, сообщили в субботу в пресс-службе армянского минобороны."В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссий с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle partner 2024. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса", - говорится в пресс-релизе министерства.Отмечается, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. "Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения", - заявили в минобороны.В ведомстве добавили, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах.
https://ria.ru/20240705/gruzija-1957751416.html
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армения, сша, в мире, европа
Армения, США, В мире, Европа
В Армении пройдут совместные с США военные учения

Армяно-американские военные учения пройдут с 15 по 24 июля

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмяно-американские учения
Армяно-американские учения - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : Министерство обороны Армении
Армяно-американские учения. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Армяно-американские военные учения с целью подготовки миротворцев пройдут в Армении с 15 по 24 июля, сообщили в субботу в пресс-службе армянского минобороны.
"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссий с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle partner 2024. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса", - говорится в пресс-релизе министерства.
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Отмечается, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. "Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения", - заявили в минобороны.
В ведомстве добавили, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах.
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