В Армении пройдут совместные с США военные учения
Армяно-американские военные учения пройдут с 15 по 24 июля
© Фото : Министерство обороны АрменииАрмяно-американские учения
© Фото : Министерство обороны Армении
Армяно-американские учения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Армяно-американские военные учения с целью подготовки миротворцев пройдут в Армении с 15 по 24 июля, сообщили в субботу в пресс-службе армянского минобороны.
"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссий с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle partner 2024. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса", - говорится в пресс-релизе министерства.
Отмечается, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. "Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения", - заявили в минобороны.
В ведомстве добавили, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах.