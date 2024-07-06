Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали в его доме
Экс-главу Сергокалинского района Омарова задержали в его доме в Дагестане
© Фото : Магомед Омаров/ВКонтактеМагомед Омаров
© Фото : Магомед Омаров/ВКонтакте
Магомед Омаров. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали ночью в его доме в селе и доставили в Махачкалу, написал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
"Магомед Омаров был задержан ночью в своем доме в селе Сергокала и (его) сразу увезли в Махачкалу", – говорится в сообщении.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Омаров задержан по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибло 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
После теракта Омарова уволили с поста главы Сергокалинского района, а затем арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Позднее в дагестанских Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы его сыновья попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в ходе контртеррористической операции. Родственница семьи подтвердила РИА Новости, что это обращение сделали сыновья бывшего главы района, в том числе Омар Омаров, который возглавляет МФЦ в Махачкале.