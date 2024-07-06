https://ria.ru/20240706/arest-1957857413.html

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали в его доме

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали в его доме - РИА Новости, 06.07.2024

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали в его доме

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали ночью в его доме в селе и доставили в Махачкалу, написал председатель Общественной... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:39

2024-07-06T13:39

2024-07-06T14:24

происшествия

сергокалинский район

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали ночью в его доме в селе и доставили в Махачкалу, написал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале."Магомед Омаров был задержан ночью в своем доме в селе Сергокала и (его) сразу увезли в Махачкалу", – говорится в сообщении.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Омаров задержан по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибло 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.После теракта Омарова уволили с поста главы Сергокалинского района, а затем арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Позднее в дагестанских Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы его сыновья попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в ходе контртеррористической операции. Родственница семьи подтвердила РИА Новости, что это обращение сделали сыновья бывшего главы района, в том числе Омар Омаров, который возглавляет МФЦ в Махачкале.

https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html

сергокалинский район

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергокалинский район, махачкала