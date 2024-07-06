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Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали в его доме - РИА Новости, 06.07.2024
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13:39 06.07.2024 (обновлено: 14:24 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/arest-1957857413.html
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали в его доме
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали в его доме - РИА Новости, 06.07.2024
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали в его доме
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали ночью в его доме в селе и доставили в Махачкалу, написал председатель Общественной... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:39
2024-07-06T14:24
происшествия
сергокалинский район
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали ночью в его доме в селе и доставили в Махачкалу, написал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале."Магомед Омаров был задержан ночью в своем доме в селе Сергокала и (его) сразу увезли в Махачкалу", – говорится в сообщении.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Омаров задержан по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибло 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.После теракта Омарова уволили с поста главы Сергокалинского района, а затем арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Позднее в дагестанских Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы его сыновья попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в ходе контртеррористической операции. Родственница семьи подтвердила РИА Новости, что это обращение сделали сыновья бывшего главы района, в том числе Омар Омаров, который возглавляет МФЦ в Махачкале.
https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html
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происшествия, сергокалинский район, махачкала
Происшествия, Сергокалинский район, Махачкала
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали в его доме

Экс-главу Сергокалинского района Омарова задержали в его доме в Дагестане

© Фото : Магомед Омаров/ВКонтактеМагомед Омаров
Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : Магомед Омаров/ВКонтакте
Магомед Омаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали ночью в его доме в селе и доставили в Махачкалу, написал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
"Магомед Омаров был задержан ночью в своем доме в селе Сергокала и (его) сразу увезли в Махачкалу", – говорится в сообщении.
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24 июня, 16:27
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Омаров задержан по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибло 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
После теракта Омарова уволили с поста главы Сергокалинского района, а затем арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Позднее в дагестанских Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы его сыновья попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в ходе контртеррористической операции. Родственница семьи подтвердила РИА Новости, что это обращение сделали сыновья бывшего главы района, в том числе Омар Омаров, который возглавляет МФЦ в Махачкале.
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
23 июня, 22:34
 
ПроисшествияСергокалинский районМахачкала
 
 
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