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Московские аэропорты работают штатно после грозы - РИА Новости, 06.07.2024
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14:23 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/aeroporty-1957863100.html
Московские аэропорты работают штатно после грозы
Московские аэропорты работают штатно после грозы - РИА Новости, 06.07.2024
Московские аэропорты работают штатно после грозы
Аэропорты московского региона работают штатно после ливня, града и грозы, которые накрыли Москву и Московскую область 5 июля и продолжились в ночь на субботу,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:23
2024-07-06T14:23
москва
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
экология в россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аэропорты московского региона работают штатно после ливня, града и грозы, которые накрыли Москву и Московскую область 5 июля и продолжились в ночь на субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росавиации. "Аэропорты московского региона работают штатно", - сказал представитель агентства. Ранее представитель аэропорта "Домодедово" уже сообщила РИА Новости о том, что задержек рейсов нет. Проблемы возникли в аэропорту "Шереметьево", говорили в авиагавани. С этим был связан перенос части рейсов "Аэрофлота", заявляли в авиакомпании. Аэропорт "Жуковский" рассказал, что работает в штатном режиме, как и вчера. "Отмечавшиеся вечером 5 июля погодные условия (ливневый грозовой дождь, сильные порывы ветра) не привели к нарушениям в режиме аэропорта аэропорта. Задержек и отмен рейсов из-за метеоусловий не отмечено", - сказал РИА Новости представитель авиагавани.
https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957846288.html
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москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), экология в россии
Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Экология в России
Московские аэропорты работают штатно после грозы

Аэропорты московского региона работают штатно после ливня, града и грозы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аэропорты московского региона работают штатно после ливня, града и грозы, которые накрыли Москву и Московскую область 5 июля и продолжились в ночь на субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росавиации.
«
"Аэропорты московского региона работают штатно", - сказал представитель агентства.
Ранее представитель аэропорта "Домодедово" уже сообщила РИА Новости о том, что задержек рейсов нет. Проблемы возникли в аэропорту "Шереметьево", говорили в авиагавани. С этим был связан перенос части рейсов "Аэрофлота", заявляли в авиакомпании.
Аэропорт "Жуковский" рассказал, что работает в штатном режиме, как и вчера.
"Отмечавшиеся вечером 5 июля погодные условия (ливневый грозовой дождь, сильные порывы ветра) не привели к нарушениям в режиме аэропорта аэропорта. Задержек и отмен рейсов из-за метеоусловий не отмечено", - сказал РИА Новости представитель авиагавани.
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Аэропорт "Шереметьево" предупредил о корректировке графика полетов
12:16
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Экология в России
 
 
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