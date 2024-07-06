https://ria.ru/20240706/aeroporty-1957863100.html

Московские аэропорты работают штатно после грозы

Московские аэропорты работают штатно после грозы - РИА Новости, 06.07.2024

Московские аэропорты работают штатно после грозы

Аэропорты московского региона работают штатно после ливня, града и грозы, которые накрыли Москву и Московскую область 5 июля и продолжились в ночь на субботу,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:23

2024-07-06T14:23

2024-07-06T14:23

москва

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

экология в россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аэропорты московского региона работают штатно после ливня, града и грозы, которые накрыли Москву и Московскую область 5 июля и продолжились в ночь на субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росавиации. "Аэропорты московского региона работают штатно", - сказал представитель агентства. Ранее представитель аэропорта "Домодедово" уже сообщила РИА Новости о том, что задержек рейсов нет. Проблемы возникли в аэропорту "Шереметьево", говорили в авиагавани. С этим был связан перенос части рейсов "Аэрофлота", заявляли в авиакомпании. Аэропорт "Жуковский" рассказал, что работает в штатном режиме, как и вчера. "Отмечавшиеся вечером 5 июля погодные условия (ливневый грозовой дождь, сильные порывы ветра) не привели к нарушениям в режиме аэропорта аэропорта. Задержек и отмен рейсов из-за метеоусловий не отмечено", - сказал РИА Новости представитель авиагавани.

https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957846288.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), экология в россии