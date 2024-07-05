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Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят жилье по реновации по КРТ - РИА Новости, 05.07.2024
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09:06 05.07.2024 (обновлено: 09:07 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/zhile-1957516836.html
Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят жилье по реновации по КРТ
Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят жилье по реновации по КРТ - РИА Новости, 05.07.2024
Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят жилье по реновации по КРТ
На юге столицы в районе Москворечье-Сабурово построят дома для целей программы реновации в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:06
2024-07-05T09:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 5 июля - РИА Новости. На юге столицы в районе Москворечье-Сабурово построят дома для целей программы реновации в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Участок площадью 1,39 гектара расположен на Каширском шоссе. На нем планируется построить жилье для программы реновации площадью более 37 тысяч квадратных метров. Вложения в проект оцениваются в 4,9 миллиарда рублей", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Первые этажи в новостройках по программе реновации делают нежилыми, отметил заммэра, добавив, что в результате реализации этого проекта КРТ в районе Москворечье-Сабурово появится порядка 140 рабочих мест.В пресс-релизе уточняется, что участок находится между Юго-Восточной хордой и Каширским шоссе, рядом расположены станция метро "Кантемировская" и станция "Москворечье" МЦД-2, а также Москва-река."На первых этажах новостроек, предназначенных для целей программы реновации, появятся объекты бытового обслуживания, магазины, кафе и рестораны. Территорию благоустроят, а также построят здесь дороги, пешеходные тротуары и велодорожки", – обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят жилье по реновации по КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 5 июля - РИА Новости. На юге столицы в районе Москворечье-Сабурово построят дома для целей программы реновации в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Участок площадью 1,39 гектара расположен на Каширском шоссе. На нем планируется построить жилье для программы реновации площадью более 37 тысяч квадратных метров. Вложения в проект оцениваются в 4,9 миллиарда рублей", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Первые этажи в новостройках по программе реновации делают нежилыми, отметил заммэра, добавив, что в результате реализации этого проекта КРТ в районе Москворечье-Сабурово появится порядка 140 рабочих мест.
В пресс-релизе уточняется, что участок находится между Юго-Восточной хордой и Каширским шоссе, рядом расположены станция метро "Кантемировская" и станция "Москворечье" МЦД-2, а также Москва-река.
"На первых этажах новостроек, предназначенных для целей программы реновации, появятся объекты бытового обслуживания, магазины, кафе и рестораны. Территорию благоустроят, а также построят здесь дороги, пешеходные тротуары и велодорожки", – обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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