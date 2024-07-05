https://ria.ru/20240705/zakonoproekt-1957778693.html

В Госдуму внесли проект об ужесточении штрафов для коллекторов

В Госдуму внесли проект об ужесточении штрафов для коллекторов - РИА Новости, 05.07.2024

В Госдуму внесли проект об ужесточении штрафов для коллекторов

В Госдуму внесён проект о штрафах до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:10

2024-07-05T21:10

2024-07-05T21:10

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госдума рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён проект о штрафах до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация", соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация" - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей", - сказано в проекте. Законодательством регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается. Законопроектом предлагается установить штрафы от 50 до 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до миллиона рублей – для должностных лиц или дисквалификацию на срок до одного года и до двух миллионов рублей – для юридических лиц. Также предлагается ввести штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: должностным лицам от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

https://realty.ria.ru/20240422/dolgi-1941542717.html

https://radiosputnik.ru/20240201/kollektor-1924899653.html

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