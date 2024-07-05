https://ria.ru/20240705/zakharova-1957678145.html

Захарова пошутила о ходе выборов в Британии

Захарова пошутила о ходе выборов в Британии - РИА Новости, 05.07.2024

Захарова пошутила о ходе выборов в Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ход выборов в Британии цитатой из "Алисы в стране чудес"... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:47

2024-07-05T14:47

2024-07-05T14:47

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лондон

великобритания

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бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ход выборов в Британии цитатой из "Алисы в стране чудес" британского писателя Льюиса Кэрролла. Она написала: "4 июля в Британии прошли парламентские выборы". "Накануне Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) представило отчёт об избирательном процессе в Соединённом Королевстве", - напомнила Захарова. По ее словам, "оценки неутешительны: выявлены, внимание, серьёзные нарушения и недочёты британской электоральной системы". Она заметила, что среди оценок БДИПЧ "особо отмечены зависимость ЦИК от исполнительной власти, возможность множественного голосования ("карусели"), пробелы в регулировании финансирования избирательных кампаний". Захарова констатировала, что "несмотря на все эти серьёзные замечания, БДИПЧ сподобилось направить на выборы лишь небольшую группу экспертов". "Очевидно, что ОБСЕ могла бы снарядить полноценную миссию наблюдателей, но сознательно закрывает глаза на несовершенство британского электорального законодательства и, согласно своими же внутренним документам, отказывается от полноценного мониторинга за ходом выборов", - написала она. Захарова добавила, что "итогам волеизъявления жителей Соединённого Королевства оценит компактная "миссия". "Видимо, действуют по принципу "не тронь - не пахнет, своё как-никак", - предположила она. "Десяток человек навряд ли могли полноценно и качественно контролировать ход всего избирательного процесса. Эти профанации действия БДИПЧ весьма показательны и вновь заставляют вспомнить о "двойных стандартах": когда речь идёт о странах, чья политика не устраивает Запад, туда отправляются крупные миссии, а громкие заявления о нарушениях звучат буквально с порога", - уверена Захарова. Она считает, что "в случае с Британией ситуация кардинально иная". По ее словам, "систематические нарушения есть, а наблюдателей всё равно не направили". При этом Захарова указала на то, что "критика в адрес Лондона звучит, кстати, не только от БДИПЧ". "Многие независимые организации и эксперты также отмечали проблемы с доступностью голосования",- написала она. Захарова обратила внимание на то, что " ОБСЕ предпочитает не замечать очевидных проблем". "Послать на выборы несколько наблюдателей – это насмешка над принципами прозрачности и справедливости", - подчеркнула она. "Как говорил англичанин Льюис Кэрролл, "здесь нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте" ("Алиса в стране чудес")... Похоже, именно этим сейчас и занимается британская избирательная система, стараясь сохранить видимость демократии", - заключила Захарова. В состоявшихся британских выборах уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. -0-

https://ria.ru/20240316/britaniya-1933508829.html

https://ria.ru/20240523/velikobritaniya-1947864934.html

https://ria.ru/20240318/middlton-1933892932.html

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Дарья Буймова

россия, лондон, великобритания, мария захарова, риши сунак, кир стармер, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, в мире