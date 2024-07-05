https://ria.ru/20240705/zadymlenie-1957781855.html

В ДК на Ленинском проспекте в Москве произошло задымление

В ДК на Ленинском проспекте в Москве произошло задымление - РИА Новости, 05.07.2024

В ДК на Ленинском проспекте в Москве произошло задымление

Задымление произошло в доме культуры на Ленинском проспекте в Москве, спасатели вскрывают кровлю, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:31

2024-07-05T21:31

2024-07-05T22:11

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Задымление произошло в доме культуры на Ленинском проспекте в Москве, спасатели вскрывают кровлю, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России на месте задымления в Доме культуры в Москве. На Ленинском проспекте с кровли четырехэтажного здания идет черный дым", - говорится в сообщении.Уточняется, что спасатели ведут разведку в помещениях, вскрывают кровлю, дальнейшая информация уточняется.Позже пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что загорание происходит на втором этаже четырехэтажного здания дворца культуры. Отмечается, что со слов администрации люди из здания эвакуировались самостоятельно."Спасатели проводят работы по тушению, звенья ГДЗС направлены на проверку помещений. Дальнейшая информация уточняется", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)