https://ria.ru/20240705/yaponiya-1957757380.html

МИД призвал власти Японии пересмотреть враждебный к России курс

МИД призвал власти Японии пересмотреть враждебный к России курс - РИА Новости, 05.07.2024

МИД призвал власти Японии пересмотреть враждебный к России курс

Россия и Япония, чьи отношения беспрецедентно ухудшились из-за солидарности Токио с другими членами G7 по ситуации с Украиной, могут вернуться к политическому... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:55

2024-07-05T18:55

2024-07-05T19:19

россия

япония

в мире

андрей руденко

фумио кисида

украина

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Япония, чьи отношения беспрецедентно ухудшились из-за солидарности Токио с другими членами G7 по ситуации с Украиной, могут вернуться к политическому диалогу только при реальном пересмотре японскими властями враждебного курса, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По сообщению на сайте МИД РФ, в пятницу замглавы МИД провел встречу с делегацией руководства японского "Фонда мира Сасакава", находящейся в Москве по приглашению общественных и научных организаций России. С российской стороны японским гостям были изложены подходы к обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также им указали на то, что курс властей Японии на ремилитаризацию способствует росту напряженности в регионе."Сделанный администрацией (премьер-министра Японии) Фумио Кисиды недальновидный выбор в пользу "семерочной солидарности" и конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей. Акцентировано, что путь к возобновлению двустороннего политдиалога и практического взаимодействия может открыть только подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России", - изложила также российская сторона встречи, следует из сообщения МИД.

https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954518657.html

россия

япония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, япония, в мире, андрей руденко, фумио кисида, украина, g7