МИД призвал власти Японии пересмотреть враждебный к России курс
МИД: пересмотр враждебного к России курса властей Японии откроет путь к диалогу
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Япония, чьи отношения беспрецедентно ухудшились из-за солидарности Токио с другими членами G7 по ситуации с Украиной, могут вернуться к политическому диалогу только при реальном пересмотре японскими властями враждебного курса, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По сообщению на сайте МИД РФ, в пятницу замглавы МИД провел встречу с делегацией руководства японского "Фонда мира Сасакава", находящейся в Москве по приглашению общественных и научных организаций России. С российской стороны японским гостям были изложены подходы к обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также им указали на то, что курс властей Японии на ремилитаризацию способствует росту напряженности в регионе.
"Сделанный администрацией (премьер-министра Японии) Фумио Кисиды недальновидный выбор в пользу "семерочной солидарности" и конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей. Акцентировано, что путь к возобновлению двустороннего политдиалога и практического взаимодействия может открыть только подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России", - изложила также российская сторона встречи, следует из сообщения МИД.