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МИД призвал власти Японии пересмотреть враждебный к России курс - РИА Новости, 05.07.2024
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18:55 05.07.2024 (обновлено: 19:19 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/yaponiya-1957757380.html
МИД призвал власти Японии пересмотреть враждебный к России курс
МИД призвал власти Японии пересмотреть враждебный к России курс - РИА Новости, 05.07.2024
МИД призвал власти Японии пересмотреть враждебный к России курс
Россия и Япония, чьи отношения беспрецедентно ухудшились из-за солидарности Токио с другими членами G7 по ситуации с Украиной, могут вернуться к политическому... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:55
2024-07-05T19:19
россия
япония
в мире
андрей руденко
фумио кисида
украина
g7
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Япония, чьи отношения беспрецедентно ухудшились из-за солидарности Токио с другими членами G7 по ситуации с Украиной, могут вернуться к политическому диалогу только при реальном пересмотре японскими властями враждебного курса, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По сообщению на сайте МИД РФ, в пятницу замглавы МИД провел встречу с делегацией руководства японского "Фонда мира Сасакава", находящейся в Москве по приглашению общественных и научных организаций России. С российской стороны японским гостям были изложены подходы к обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также им указали на то, что курс властей Японии на ремилитаризацию способствует росту напряженности в регионе."Сделанный администрацией (премьер-министра Японии) Фумио Кисиды недальновидный выбор в пользу "семерочной солидарности" и конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей. Акцентировано, что путь к возобновлению двустороннего политдиалога и практического взаимодействия может открыть только подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России", - изложила также российская сторона встречи, следует из сообщения МИД.
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россия, япония, в мире, андрей руденко, фумио кисида, украина, g7
Россия, Япония, В мире, Андрей Руденко, Фумио Кисида, Украина, G7
МИД призвал власти Японии пересмотреть враждебный к России курс

МИД: пересмотр враждебного к России курса властей Японии откроет путь к диалогу

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Япония, чьи отношения беспрецедентно ухудшились из-за солидарности Токио с другими членами G7 по ситуации с Украиной, могут вернуться к политическому диалогу только при реальном пересмотре японскими властями враждебного курса, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По сообщению на сайте МИД РФ, в пятницу замглавы МИД провел встречу с делегацией руководства японского "Фонда мира Сасакава", находящейся в Москве по приглашению общественных и научных организаций России. С российской стороны японским гостям были изложены подходы к обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также им указали на то, что курс властей Японии на ремилитаризацию способствует росту напряженности в регионе.
"Сделанный администрацией (премьер-министра Японии) Фумио Кисиды недальновидный выбор в пользу "семерочной солидарности" и конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей. Акцентировано, что путь к возобновлению двустороннего политдиалога и практического взаимодействия может открыть только подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России", - изложила также российская сторона встречи, следует из сообщения МИД.
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