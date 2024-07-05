https://ria.ru/20240705/vzryvy-1957582199.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 05.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Страна". РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:44
2024-07-05T10:44
2024-07-05T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Страна". "О взрывах в Миргороде сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На данный момент в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
полтавская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
"Страна": в городе Миргород Полтавской области прогремели взрывы
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Страна"
.
"О взрывах в Миргороде сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На данный момент в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.