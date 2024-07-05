https://ria.ru/20240705/vysylka-1957556145.html

В Молдавии пригрозили новой высылкой российских дипломатов

В Молдавии пригрозили новой высылкой российских дипломатов - РИА Новости, 05.07.2024

В Молдавии пригрозили новой высылкой российских дипломатов

Высылка российских дипломатов из Молдавии продолжится, если те будут действовать "в ущерб национальным интересам" республики, заявил в интервью порталу... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:09

2024-07-05T09:09

2024-07-05T14:04

россия

молдавия

москва

михай попшой

дмитрий песков

михаил галузин

майя санду

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КИШИНЕВ, 5 июл — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Молдавии продолжится, если те будут действовать "в ущерб национальным интересам" республики, заявил в интервью порталу Deschide.md министр иностранных дел страны Михай Попшой."Если продолжатся действия в ущерб национальным интересам Молдавии, как это было с организацией так называемых выборов на левом берегу Днестра, несмотря на максимально четкую позицию властей республики, — безусловно, эта мера останется в силе", — сообщил министр.Замглавы МИД России Михаил Галузин, комментируя угрозы Попшоя, заявил, что Москва не оставит без адекватной реакции возможную высылку дипломатов. По его словам, власти Молдавии не делают правильных выводов из "печальной" ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях из-за деструктивной политики Кишинева, и настроены на эскалацию напряженности.В марте МИД Молдавии объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата из-за открытия на территории Приднестровья избирательных участков для выборов президента России. Также ведомство выразило протест послу в Кишиневе Олегу Васнецову. В ответ Москва выслала сотрудника молдавской дипмиссии.В августе прошлого года МИД Молдавии сократил количество работающих в стране российских дипломатов, тогда республику покинули 45 сотрудников посольства России вместе с семьями. В качестве ответной меры Москва запретила въезд 18 молдавским депутатам, включая Попшоя.Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, придерживающейся проевропейской политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей.

https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html

https://ria.ru/20240314/vysylka-1932899588.html

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россия, молдавия, москва, михай попшой, дмитрий песков, михаил галузин, майя санду