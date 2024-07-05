https://ria.ru/20240705/vuchich-1957708820.html

Вучич опроверг сообщения об отказах Путина от телефонного разговора с ним

Вучич опроверг сообщения об отказах Путина от телефонного разговора с ним - РИА Новости, 05.07.2024

Вучич опроверг сообщения об отказах Путина от телефонного разговора с ним

Президент Сербии Александр Вучич опроверг заявления оппозиционных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы трижды отказался разговаривать с ним по... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:28

2024-07-05T16:28

2024-07-05T16:28

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БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич опроверг заявления оппозиционных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы трижды отказался разговаривать с ним по телефону, а замглавы МИД Александр Грушко будто бы покинул Сербию недовольный встречами с руководством страны. Прозападный портал Nova S, за ним и несколько оппозиционных изданий сообщили ранее со ссылкой на источник о том, что в последнее время Вучич якобы трижды пытался провести телефонный разговор с российским лидером, но тот "не захотел с ним разговаривать". По версии этих СМИ, рабочий визит в Сербию 1-2 июля замглавы МИД РФ завершил, недовольный разговором с президентом Сербии. "Вечером одна из их сестринских газет опубликовала в печатном издании, что я три раза хотел разговаривать с Путиным, а Путин отказался. Этого никогда не было. Здесь нет одного или двух, или 200 источников, не существует таких источников. Никогда такого не было. Никогда в предыдущие 12 лет, когда выполняю важные государственные обязанности, не произошло такого, чтобы я хотел разговаривать с президентом Путиным, и чтобы не получилось этого разговора. И наоборот", - заявил Вучич журналистам на брифинге в пятницу. Он указал, что у официального Белграда и Москвы "традиционно хорошие, дружеские отношения и взаимное уважение", которое предполагает, что "когда кто-то хочет разговор, он его всегда получает" и никогда не происходило противоположного. Вучич также подчеркнул, что Грушко оставался три дня в Сербии. "Так как говорят, что завершил разговор со мной и сразу уехал из страны, посмотрите, о каких лжецах мы говорим. В этот день у него еще был разговор с кем-то после меня, с (председателем Скупщины Брнабич – ред.) Аной или (премьером Вучевичем – ред.) Милошем, а потом у него были с (главой МИД – ред.) Марко Джуричем трехчасовые консультации. Три часа продолжался их разговор", - сказал Вучич, и повторил, что на пути в ЕС Сербия сохраняет традиционные дружеские отношения с РФ. "Мы с ним разговаривали по 23 темам. Я озвучил вопрос не об оружии, а о боеприпасах. Оружие мы, кроме как на Кипр, в Азербайджан и географически отдаленным африканским и азиатским странам, нигде в Европе не продаем… Что касается боеприпасов, мы от этого зарабатываем на жизнь, это тема, которую я начал. Они (делегация РФ – ред.) открыли многие другие темы от железной дороги, ГЭС "Джердап" до (сербского - ред.) присутствия в Швейцарии на конференции по Украине", - подчеркнул сербский лидер и добавил, что "обсудили это и все разъяснили". Посольство РФ в Сербии в пятницу также опровергло в соцсетях заявления оппозиционных СМИ, назвало визит замглавы МИД России и встречи с членами руководства страны содержательными и обратило внимание на то, что "партнерский подход к развитию взаимодействия между Москвой и Белградом сильно раздражает некоторые СМИ, буквально "запрограммированные" на огульную критику внешней политики России и Сербии".

https://ria.ru/20240702/vuchich-1956833915.html

https://ria.ru/20240630/vuchich-1956454844.html

https://ria.ru/20240702/serbiya-1956955133.html

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