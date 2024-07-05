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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/vsu-1957777312.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:59
2024-07-05T20:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.28 - город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, отмечается, что ВСУ в 20.10 выпустили два "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Киевского района Донецка
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.28 - город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Кроме того, отмечается, что ВСУ в 20.10 выпустили два "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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