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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 05.07.2024

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:59

2024-07-05T20:59

2024-07-05T20:59

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.28 - город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, отмечается, что ВСУ в 20.10 выпустили два "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия