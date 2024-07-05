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Число раненных при обстреле Волновахи увеличилось до десяти
Число раненных при обстреле Волновахи увеличилось до десяти - РИА Новости, 05.07.2024
Число раненных при обстреле Волновахи увеличилось до десяти
Число раненных в результате обстрела Волновахи в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:31
2024-07-05T15:31
2024-07-05T15:31
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела Волновахи в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее Пушилин сообщал, что в Волновахе в результате обстрела из реактивной артиллерии HIMARS погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой", четыре сотрудника ранены. Также при повторной атаке в Волновахе пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия. "По дополнительно поступившей информации, в Волновахе два погибших и 10 раненых мирных граждан", - говорится в сообщении главы региона. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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волноваха, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Число раненных при обстреле Волновахи увеличилось до десяти
Пушилин: число раненных при украинском обстреле Волновахи увеличилось до десяти