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Число раненных при обстреле Волновахи увеличилось до десяти - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/volnovakha-1957692894.html
Число раненных при обстреле Волновахи увеличилось до десяти
Число раненных при обстреле Волновахи увеличилось до десяти - РИА Новости, 05.07.2024
Число раненных при обстреле Волновахи увеличилось до десяти
Число раненных в результате обстрела Волновахи в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:31
2024-07-05T15:31
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела Волновахи в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее Пушилин сообщал, что в Волновахе в результате обстрела из реактивной артиллерии HIMARS погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой", четыре сотрудника ранены. Также при повторной атаке в Волновахе пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия. "По дополнительно поступившей информации, в Волновахе два погибших и 10 раненых мирных граждан", - говорится в сообщении главы региона. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волноваха
донецкая народная республика
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волноваха, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Число раненных при обстреле Волновахи увеличилось до десяти

Пушилин: число раненных при украинском обстреле Волновахи увеличилось до десяти

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела Волновахи в ДНР украинскими войсками увеличилось до десяти, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Ранее Пушилин сообщал, что в Волновахе в результате обстрела из реактивной артиллерии HIMARS погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой", четыре сотрудника ранены. Также при повторной атаке в Волновахе пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия.
"По дополнительно поступившей информации, в Волновахе два погибших и 10 раненых мирных граждан", - говорится в сообщении главы региона.
Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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