https://ria.ru/20240705/veter-1957765361.html

На Электрозаводской порывом ветра сорвало элементы навеса

На Электрозаводской порывом ветра сорвало элементы навеса - РИА Новости, 05.07.2024

На Электрозаводской порывом ветра сорвало элементы навеса

Движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановлено в связи с ситуацией на станции "Электрозаводская",... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:47

2024-07-05T19:47

2024-07-05T23:11

происшествия

раменский

московская железная дорога

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановлено в связи с ситуацией на станции "Электрозаводская", сообщили в Московской железной дороге."Из-за мощного грозового фронта сегодня в 19.06 на станции "Электрозаводская" Казанского направления сильным порывом ветра сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод… В настоящее время приостановлено движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления", - говорится в сообщении.В МЖД отметили, что, по предварительной информации, никто не пострадал. На месте работает ремонтная бригада."Принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления движения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - заключили в МЖД.

https://ria.ru/20240705/groza-1957765259.html

раменский

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происшествия, раменский, московская железная дорога