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На Электрозаводской порывом ветра сорвало элементы навеса - РИА Новости, 05.07.2024
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19:47 05.07.2024 (обновлено: 23:11 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/veter-1957765361.html
На Электрозаводской порывом ветра сорвало элементы навеса
На Электрозаводской порывом ветра сорвало элементы навеса - РИА Новости, 05.07.2024
На Электрозаводской порывом ветра сорвало элементы навеса
Движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановлено в связи с ситуацией на станции "Электрозаводская",... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:47
2024-07-05T23:11
происшествия
раменский
московская железная дорога
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановлено в связи с ситуацией на станции "Электрозаводская", сообщили в Московской железной дороге."Из-за мощного грозового фронта сегодня в 19.06 на станции "Электрозаводская" Казанского направления сильным порывом ветра сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод… В настоящее время приостановлено движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления", - говорится в сообщении.В МЖД отметили, что, по предварительной информации, никто не пострадал. На месте работает ремонтная бригада."Принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления движения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - заключили в МЖД.
https://ria.ru/20240705/groza-1957765259.html
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происшествия, раменский, московская железная дорога
Происшествия, Раменский, Московская железная дорога
На Электрозаводской порывом ветра сорвало элементы навеса

МЖД: на Электрозаводской порывом ветра сорвало элементы навеса, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд прибывает на станцию
Поезд прибывает на станцию - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд прибывает на станцию. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановлено в связи с ситуацией на станции "Электрозаводская", сообщили в Московской железной дороге.
"Из-за мощного грозового фронта сегодня в 19.06 на станции "Электрозаводская" Казанского направления сильным порывом ветра сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод… В настоящее время приостановлено движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления", - говорится в сообщении.
В МЖД отметили, что, по предварительной информации, никто не пострадал. На месте работает ремонтная бригада.
"Принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления движения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - заключили в МЖД.
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