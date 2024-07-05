https://ria.ru/20240705/velikobritaniya-1957593653.html

Сунак вопреки прогнозам сохранил место в парламенте, но не премьерство

Сунак вопреки прогнозам сохранил место в парламенте, но не премьерство - РИА Новости, 05.07.2024

Сунак вопреки прогнозам сохранил место в парламенте, но не премьерство

Риши Сунак мог стать первым действующим премьер-министром Великобритании, который потерял бы своё место в парламенте по итогам прошедших всеобщих выборов в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:05

2024-07-05T11:05

2024-07-05T11:31

великобритания

риши сунак

в мире

парламентские выборы в британии – 2024

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Риши Сунак мог стать первым действующим премьер-министром Великобритании, который потерял бы своё место в парламенте по итогам прошедших всеобщих выборов в стране, однако вопреки подобным предсказаниям ему удалось сохранить это кресло. Но премьерство этот первый темнокожий лидер страны с многомиллионным состоянием потерял. Вместе с его премьерством закончился и долгий период пребывания у власти Консервативной партии, и на "финишной прямой" Сунак тоже сыграл определенную роль в падении популярности тори. Риши Сунак представлял в парламенте избирательный округ Ричмонд (Йоркс) с 2015 года. В октябре 2022 года 42-летний политик возглавил британское правительство, став самым молодым премьером страны с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Однако новый лидер не вызывал особо теплых чувств у британцев. Многие называли его оторванным от реальности и жизни обычных граждан и неоднократно отмечали, что он не понимает трудности, с которыми сталкиваются британцы. БОГАЧЕ КОРОЛЯ Одной из причин такого неприятия Сунака стало многомиллионное состояние его семьи, вызывавшее широкую критику общественности. В мае обширное освещение в СМИ получил ежегодный рейтинг богатейших людей Великобритании по версии газеты Sunday Times, в котором премьер и его супруга Акшата Мурти обогнали британского короля Карла III. Общее состояние четы оценивается в 651 миллион фунтов стерлингов. Таким образом газета отмечала, что Сунак с супругой стали самыми богатыми резидентами премьерской канцелярии на Даунинг-стрит. Акшата Мурти является дочерью индийского миллиардера. Еще до прихода Сунака на пост премьера стало известно, что она не отказалась от индийского гражданства, и, таким образом, не являясь резидентом Великобритании, смогла избежать больших налогов на доходы своего бизнеса, полученные в других странах. По сообщениям СМИ, Мурти смогла уклониться от уплаты налогов на ежегодные дивиденды в размере около 11,5 миллиона фунтов, заплатив 30 тысяч фунтов за сохранение статуса нерезидента в Великобритании. Сам же Сунак, несмотря на неоднократные заверения в том, что он родился в простой семье мигрантов, получил образование в лучших учебных заведениях - как в Британии, так и за границей, - а затем работал в крупнейшем в мире инвестиционном банке Goldman Sachs. БОГАЧ НАРОДУ НЕ ТОВАРИЩ С таким состоянием Сунак столкнулся с трудностями в завоевании расположения простых людей, и его попытки "быть ближе к народу" оказались провальными. В ходе борьбы за премьерское кресло в 2022 году Сунак пришел на предвыборные дебаты в рваном ботинке. Пользователи интернета резко отреагировали на такой ход, назвав его срежиссированным, учитывая дорогой костюм политика и его немалое состояние. В преддверии всеобщих выборов британский премьер вновь попал впросак, пытаясь заверить народ в том, что он понимает их трудности на фоне экономического кризиса в стране. В одном из интервью политик заявил, что в детстве он обходился без многих вещей, поскольку его родители хотели вложить по максимуму в его образование. В качестве примера таких "лишений" Сунак привел отсутствие у него в детстве спутникового телевидения, после чего британцы вновь подняли его на смех. Позднее стало известно, что именно ради этого интервью премьер-министр рано покинул мероприятие по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии и уехал из Франции. За это Сунаку пришлось потом публично извиняться. На само интервью он всё-таки опоздал. До этого в феврале премьер-министра также раскритиковали за пари на тысячу фунтов в пользу благотворительного фонда, которое он заключил в эфире телепередачи TalkTV с её ведущим Пирсом Морганом. Журналист предложил Сунаку поспорить, что правительство не сможет начать высылать мигрантов в Руанду до выборов. Это вызвало возмущение британцев, поскольку размер ставки в этом пари в среднем равноценен трети зарплаты обычных людей. Кроме того, британские СМИ на протяжении всей премьерской карьеры Сунака не дают ему забыть о его заявлении в студенческие годы о том, что у него нет друзей среди людей рабочего класса. ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ За всё время пребывания в должности премьера Сунак смог выполнить только одно предвыборное обещание – снизить вдвое инфляцию. На момент его прихода к власти в октябре 2022 года она составляла 11,1%, а в июне британское статбюро сообщило о замедлении роста цен до 2%, что соответствует целевому показателю Банка Англии. При этом остальные четыре обещания политик так и не выполнил: Сунак также брал на себя обязательство ограничить поток мигрантов, снизить госдолг, сократить листы ожидания на получение медпомощи и добиться роста экономики.

https://ria.ru/20240705/larri-1957584510.html

https://ria.ru/20240705/sunak-1957573754.html

https://ria.ru/20240625/protest-1955439285.html

https://ria.ru/20240614/sunak-1953029744.html

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великобритания, риши сунак, в мире, парламентские выборы в британии – 2024