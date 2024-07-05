https://ria.ru/20240705/ushakov-1957707562.html

Ушаков назвал Украину одной из основных тем на переговорах Путина и Орбана

Ушаков назвал Украину одной из основных тем на переговорах Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024

Ушаков назвал Украину одной из основных тем на переговорах Путина и Орбана

Украинский вопрос был в числе основных на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, во время заявления для прессы... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:24

2024-07-05T16:24

2024-07-05T16:37

украина

россия

венгрия

юрий ушаков

владимир путин

виктор орбан

визит орбана в россию

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский вопрос был в числе основных на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, во время заявления для прессы лидеры расскажут об этом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале."В числе основных был украинский вопрос. Сейчас об этом президент и премьер-министр скажут, наверное", - сказал Ушаков.Ранее в Кремле начались переговоры Путина с Орбаном.

https://ria.ru/20240705/orban-1957708311.html

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украина, россия, венгрия, юрий ушаков, владимир путин, виктор орбан, визит орбана в россию, в мире