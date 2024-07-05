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Ушаков назвал Украину одной из основных тем на переговорах Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024
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16:24 05.07.2024 (обновлено: 16:37 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ushakov-1957707562.html
Ушаков назвал Украину одной из основных тем на переговорах Путина и Орбана
Ушаков назвал Украину одной из основных тем на переговорах Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024
Ушаков назвал Украину одной из основных тем на переговорах Путина и Орбана
Украинский вопрос был в числе основных на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, во время заявления для прессы... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:24
2024-07-05T16:37
украина
россия
венгрия
юрий ушаков
владимир путин
виктор орбан
визит орбана в россию
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский вопрос был в числе основных на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, во время заявления для прессы лидеры расскажут об этом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале."В числе основных был украинский вопрос. Сейчас об этом президент и премьер-министр скажут, наверное", - сказал Ушаков.Ранее в Кремле начались переговоры Путина с Орбаном.
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украина, россия, венгрия, юрий ушаков, владимир путин, виктор орбан, визит орбана в россию, в мире
Украина, Россия, Венгрия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Виктор Орбан, Визит Орбана в Россию, В мире
Ушаков назвал Украину одной из основных тем на переговорах Путина и Орбана

Ушаков: украинский вопрос был в числе основных на переговорах Путина и Орбана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский вопрос был в числе основных на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, во время заявления для прессы лидеры расскажут об этом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
"В числе основных был украинский вопрос. Сейчас об этом президент и премьер-министр скажут, наверное", - сказал Ушаков.
Ранее в Кремле начались переговоры Путина с Орбаном.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Атмосфера переговоров Путина и Орбана была хорошей, рассказал Ушаков
Вчера, 16:26
 
УкраинаРоссияВенгрияЮрий УшаковВладимир ПутинВиктор ОрбанВизит Орбана в РоссиюВ мире
 
 
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