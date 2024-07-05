https://ria.ru/20240705/ukraina-1957765096.html

Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита

Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита - РИА Новости, 05.07.2024

Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита

Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран-участниц Содружества, сообщил в пятницу РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:46

2024-07-05T19:46

2024-07-05T19:46

в мире

украина

минск

россия

снг

содружество

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153192/09/1531920989_0:0:3992:2246_1920x0_80_0_0_137b0a6fb7d8e52db8fa09e54b3c7d12.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран-участниц Содружества, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств", - написал Мельничук. Соглашение было принято в Минске в 1999 году и ратифицировано властями Украины в феврале 2001 года. Мельничук пояснил, что решение принято в связи с началом Россией специальной военной операции на территории Украины.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945121371.html

https://ria.ru/20231013/kiev-1902549918.html

украина

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, минск, россия, снг, содружество , верховная рада украины