https://ria.ru/20240705/ukraina-1957765096.html
Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита
Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита - РИА Новости, 05.07.2024
Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита
Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран-участниц Содружества, сообщил в пятницу РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:46
2024-07-05T19:46
2024-07-05T19:46
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран-участниц Содружества, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств", - написал Мельничук. Соглашение было принято в Минске в 1999 году и ратифицировано властями Украины в феврале 2001 года. Мельничук пояснил, что решение принято в связи с началом Россией специальной военной операции на территории Украины.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945121371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, минск, россия, снг, содружество , верховная рада украины
В мире, Украина, Минск, Россия, СНГ, Содружество , Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита
Украина решила выйти из соглашения о порядке транзита через территории стран СНГ