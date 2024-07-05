Рейтинг@Mail.ru
Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957765096.html
Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита
Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита - РИА Новости, 05.07.2024
Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита
Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран-участниц Содружества, сообщил в пятницу РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:46
2024-07-05T19:46
в мире
украина
минск
россия
снг
содружество
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153192/09/1531920989_0:0:3992:2246_1920x0_80_0_0_137b0a6fb7d8e52db8fa09e54b3c7d12.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран-участниц Содружества, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств", - написал Мельничук. Соглашение было принято в Минске в 1999 году и ратифицировано властями Украины в феврале 2001 года. Мельничук пояснил, что решение принято в связи с началом Россией специальной военной операции на территории Украины.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945121371.html
https://ria.ru/20231013/kiev-1902549918.html
украина
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153192/09/1531920989_3:0:3992:2992_1920x0_80_0_0_56921cf55472b35d85ab8565d37a710e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, минск, россия, снг, содружество , верховная рада украины
В мире, Украина, Минск, Россия, СНГ, Содружество , Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита

Украина решила выйти из соглашения о порядке транзита через территории стран СНГ

CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in KievКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in Kiev
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран-участниц Содружества, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств", - написал Мельничук.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
10 мая, 15:40
Соглашение было принято в Минске в 1999 году и ратифицировано властями Украины в феврале 2001 года.
Мельничук пояснил, что решение принято в связи с началом Россией специальной военной операции на территории Украины.
На месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС
13 октября 2023, 14:51
 
В миреУкраинаМинскРоссияСНГСодружествоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала