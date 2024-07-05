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В Раде оценили вероятность отставки Шмыгаля с поста премьера - РИА Новости, 05.07.2024
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14:45 05.07.2024 (обновлено: 15:23 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957677647.html
В Раде оценили вероятность отставки Шмыгаля с поста премьера
В Раде оценили вероятность отставки Шмыгаля с поста премьера - РИА Новости, 05.07.2024
В Раде оценили вероятность отставки Шмыгаля с поста премьера
Отставка Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины на данный момент маловероятна, это привет к отставке всего кабмина, что в условиях военного положения запрещено РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:45
2024-07-05T15:23
украина
киев
нато
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Отставка Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины на данный момент маловероятна, это привет к отставке всего кабмина, что в условиях военного положения запрещено законодательством, заявил в пятницу депутат Верховной рады Федор Вениславский.Издание "Украинская правда" 3 июня сообщало, что Владимир Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается первый вице-премьер страны Юлия Свириденко, которая может занять должность главы правительства уже этим летом."Законом Украины "О правовом режиме военного положения", законом "О кабинете министров Украины" прямо запрещается отставка кабинета министров Украины в условиях военного положения. Другими словами, до завершения войны каких-то механизмов обновления полного состава кабинета министров Украины во главе с премьер-министром без внесения изменений в законодательство вряд ли может быть", - приводит слова Вениславского украинский телеканал "Общественное".По его словам, если Шмыгаль уйдет в отставку, это приведет к отставке всего состава кабинета министров, что условиях военного положения запрещено законодательством.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
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украина, киев, нато
Украина, Киев, НАТО
В Раде оценили вероятность отставки Шмыгаля с поста премьера

Депутат Рады Вениславский: отставка Шмыгаля с поста премьера маловероятна

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Отставка Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины на данный момент маловероятна, это привет к отставке всего кабмина, что в условиях военного положения запрещено законодательством, заявил в пятницу депутат Верховной рады Федор Вениславский.
Издание "Украинская правда" 3 июня сообщало, что Владимир Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается первый вице-премьер страны Юлия Свириденко, которая может занять должность главы правительства уже этим летом.
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"Законом Украины "О правовом режиме военного положения", законом "О кабинете министров Украины" прямо запрещается отставка кабинета министров Украины в условиях военного положения. Другими словами, до завершения войны каких-то механизмов обновления полного состава кабинета министров Украины во главе с премьер-министром без внесения изменений в законодательство вряд ли может быть", - приводит слова Вениславского украинский телеканал "Общественное".
По его словам, если Шмыгаль уйдет в отставку, это приведет к отставке всего состава кабинета министров, что условиях военного положения запрещено законодательством.
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