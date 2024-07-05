https://ria.ru/20240705/ukraina-1957674585.html

Столтенберг ожидает, что НАТО выделит Украине 40 миллиардов евро в год

Столтенберг ожидает, что НАТО выделит Украине 40 миллиардов евро в год - РИА Новости, 05.07.2024

Столтенберг ожидает, что НАТО выделит Украине 40 миллиардов евро в год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны НАТО договорятся на саммите о выделении как минимум 40 миллиардов евро в год на военную поддержку Киеву. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:38

2024-07-05T14:38

2024-07-05T15:00

киев

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны НАТО договорятся на саммите о выделении как минимум 40 миллиардов евро в год на военную поддержку Киеву.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля."Ожидаю, что члены НАТО согласуют эти рамки в 40 миллиардов, мы будем оказывать необходимую военную экономическую поддержку Украине. 40 миллиардов - это цифра, которую ежегодно предоставляли Украине страны НАТО, и ее необходимо зафиксировать как планку на перспективу", - сказал он.Столтенберг также ожидает, что страны НАТО договорятся поддерживать этот базовый уровень, чтобы справедливо распределять это бремя и предоставлять помощь на основе ВВП. Генсек добавил, что, в любом случае, альянс сделает все, чтобы до 2025 года согласовать эту военную помощь.Он добавил, что НАТО планирует на ежегодной основе проводить ревизию военной помощи, оказываемой Киеву.

https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html

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киев, нато, йенс столтенберг, украина