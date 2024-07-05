Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг ожидает, что НАТО выделит Украине 40 миллиардов евро в год - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 05.07.2024 (обновлено: 15:00 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957674585.html
Столтенберг ожидает, что НАТО выделит Украине 40 миллиардов евро в год
Столтенберг ожидает, что НАТО выделит Украине 40 миллиардов евро в год - РИА Новости, 05.07.2024
Столтенберг ожидает, что НАТО выделит Украине 40 миллиардов евро в год
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны НАТО договорятся на саммите о выделении как минимум 40 миллиардов евро в год на военную поддержку Киеву. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:38
2024-07-05T15:00
киев
нато
йенс столтенберг
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879148072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7015512bdc78e7e429eb180caa24a7b5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны НАТО договорятся на саммите о выделении как минимум 40 миллиардов евро в год на военную поддержку Киеву.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля."Ожидаю, что члены НАТО согласуют эти рамки в 40 миллиардов, мы будем оказывать необходимую военную экономическую поддержку Украине. 40 миллиардов - это цифра, которую ежегодно предоставляли Украине страны НАТО, и ее необходимо зафиксировать как планку на перспективу", - сказал он.Столтенберг также ожидает, что страны НАТО договорятся поддерживать этот базовый уровень, чтобы справедливо распределять это бремя и предоставлять помощь на основе ВВП. Генсек добавил, что, в любом случае, альянс сделает все, чтобы до 2025 года согласовать эту военную помощь.Он добавил, что НАТО планирует на ежегодной основе проводить ревизию военной помощи, оказываемой Киеву.
https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879148072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1248bc1ba9f0e2cef62d14a5de7047f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, нато, йенс столтенберг, украина
Киев, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина
Столтенберг ожидает, что НАТО выделит Украине 40 миллиардов евро в год

Генсек ожидает, что страны НАТО договорятся на саммите о военной поддержке Киеву

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны НАТО договорятся на саммите о выделении как минимум 40 миллиардов евро в год на военную поддержку Киеву.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Нужен триллион". На Западе рассказали, сколько стоит "победа над Россией"
24 июня, 08:00
«
"Ожидаю, что члены НАТО согласуют эти рамки в 40 миллиардов, мы будем оказывать необходимую военную экономическую поддержку Украине. 40 миллиардов - это цифра, которую ежегодно предоставляли Украине страны НАТО, и ее необходимо зафиксировать как планку на перспективу", - сказал он.
Столтенберг также ожидает, что страны НАТО договорятся поддерживать этот базовый уровень, чтобы справедливо распределять это бремя и предоставлять помощь на основе ВВП. Генсек добавил, что, в любом случае, альянс сделает все, чтобы до 2025 года согласовать эту военную помощь.
Он добавил, что НАТО планирует на ежегодной основе проводить ревизию военной помощи, оказываемой Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
25 июня, 08:00
 
КиевНАТОЙенс СтолтенбергУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала