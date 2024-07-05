https://ria.ru/20240705/ukraina-1957587483.html

В Белоруссии заявили о напряженной обстановке на границе с Украиной

В Белоруссии заявили о напряженной обстановке на границе с Украиной - РИА Новости, 05.07.2024

В Белоруссии заявили о напряженной обстановке на границе с Украиной

Обстановка на границе Белоруссии и Украины остается напряженной, НАТО у западных границ республики тоже продолжает наращивать присутствие, заявил заместитель... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:53

2024-07-05T10:53

2024-07-05T10:53

специальная военная операция на украине

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евросоюз

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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Обстановка на границе Белоруссии и Украины остается напряженной, НАТО у западных границ республики тоже продолжает наращивать присутствие, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк. "Сегодня только на территории Польши и стран Балтии развернуто 10 многонациональных боевых тактических групп общей численностью свыше 11 тысяч военнослужащих. И это не учитывая воинские формирования национальных вооруженных сил наших соседей. Более того, руководством НАТО реализуются планы по дальнейшему наращиванию военного присутствия на территории сопредельных с нами государств. На этом фоне обстановка на нашей южной границе также остается сложной и напряженной", - сказал Куприянюк на брифинге в пятницу. Он отметил, что, по оценке белорусских военных, "сегодня группировка войск "Север", в зону ответственности которой входит участок украинско-белорусской границы, насчитывает более 115 тысяч военнослужащих, в том числе, непосредственно на усилении границы – до 15 тысяч". Куприянюк рассказал, что Белоруссия уже со второй половины 2020 года фиксировала увеличение на украинской территории группировок за счет задействования подразделений разведки, формирований территориальных войск, а также других силовых структур Украины, численность которых к началу 2022 года достигла 8 тысяч военнослужащих. "Указанные подразделения выполняли задачи не только по усилению охраны границы, но и вели разведку приграничной территории Республики Беларусь… В настоящее время продолжаем отмечать задействование для охраны границы формирований из состава механизированных соединений, бригад территориальной обороны и национальной полиции Украины. При этом в приграничных районах фиксируется передвижение тяжелой техники, в том числе танков, артиллерийских систем и средств ПВО", - сказал он. Замначальника генштаба добавил, что одновременно не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий со стороны украинских формирований, в том числе с задействованием беспилотной авиации, которая неоднократно нарушала белорусскую государственную границу. "Мы прекрасно понимаем, что эти действия преследуют не только разведывательные цели, но и попытки заброски на нашу территорию взрывчатых веществ и других материально-технических средств для обеспечения возможных действий диверсионной направленности", - подчеркнул он. Касаясь ситуации на границе Белоруссии со странами ЕС, Куприянюк рассказал, что с 2017 года численность иностранных воинских контингентов на территории Европы увеличилась более чем на 20 тысяч военнослужащих, а интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки превысила все разумные пределы. "С начала текущего года уже проведено свыше 200 учений с привлечением около 350 тысяч военнослужащих, в то время как за весь 2023 год – около 360 учений и 630 тысяч человек", - отметил он.

https://ria.ru/20240701/granitsa-1956652984.html

https://radiosputnik.ru/20240704/vsu-1957398645.html

https://ria.ru/20240628/granitsa-1956061657.html

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украина

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белоруссия, украина, польша, нато, евросоюз