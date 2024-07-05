https://ria.ru/20240705/ukraina-1957581544.html
Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной
Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной - РИА Новости, 05.07.2024
Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной
Белоруссия и союзники будут реагировать на любые попытки провокаций на украинской границе, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:42
2024-07-05T10:42
2024-07-05T10:42
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149077/64/1490776437_0:115:3006:1806_1920x0_80_0_0_96a29364d56a3a5382092ee829a2989a.jpg
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Белоруссия и союзники будут реагировать на любые попытки провокаций на украинской границе, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк. "Несмотря на сложную обстановку на южных рубежах (граница с Украиной – ред.) никакого нагнетания ситуации с нашей стороны нет и не будет. Однозначно мы, вместе с союзниками, будем реагировать на любые попытки провокационных действий", - сказал Куприянюк на брифинге в пятницу. Он также выразил уверенность, что в итоге "здравый смысл победит".
https://radiosputnik.ru/20240704/vsu-1957398645.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149077/64/1490776437_188:0:2819:1973_1920x0_80_0_0_fbd625e8aeaf92eef2782348ada55983.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина
Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной
Генштаб Белоруссии: Минск и союзники будут реагировать на провокации на границе