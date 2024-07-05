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Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957581544.html
Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной
Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной - РИА Новости, 05.07.2024
Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной
Белоруссия и союзники будут реагировать на любые попытки провокаций на украинской границе, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:42
2024-07-05T10:42
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Белоруссия и союзники будут реагировать на любые попытки провокаций на украинской границе, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк. "Несмотря на сложную обстановку на южных рубежах (граница с Украиной – ред.) никакого нагнетания ситуации с нашей стороны нет и не будет. Однозначно мы, вместе с союзниками, будем реагировать на любые попытки провокационных действий", - сказал Куприянюк на брифинге в пятницу. Он также выразил уверенность, что в итоге "здравый смысл победит".
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белоруссия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина
Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной

Генштаб Белоруссии: Минск и союзники будут реагировать на провокации на границе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе
Пограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Белоруссия и союзники будут реагировать на любые попытки провокаций на украинской границе, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.
«
"Несмотря на сложную обстановку на южных рубежах (граница с Украиной – ред.) никакого нагнетания ситуации с нашей стороны нет и не будет. Однозначно мы, вместе с союзниками, будем реагировать на любые попытки провокационных действий", - сказал Куприянюк на брифинге в пятницу.
Он также выразил уверенность, что в итоге "здравый смысл победит".
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