https://ria.ru/20240705/ukraina-1957581544.html

Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной

Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной - РИА Новости, 05.07.2024

Белоруссия и союзники будут реагировать на провокации на границе с Украиной

Белоруссия и союзники будут реагировать на любые попытки провокаций на украинской границе, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:42

2024-07-05T10:42

2024-07-05T10:42

специальная военная операция на украине

белоруссия

украина

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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Белоруссия и союзники будут реагировать на любые попытки провокаций на украинской границе, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк. "Несмотря на сложную обстановку на южных рубежах (граница с Украиной – ред.) никакого нагнетания ситуации с нашей стороны нет и не будет. Однозначно мы, вместе с союзниками, будем реагировать на любые попытки провокационных действий", - сказал Куприянюк на брифинге в пятницу. Он также выразил уверенность, что в итоге "здравый смысл победит".

https://radiosputnik.ru/20240704/vsu-1957398645.html

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белоруссия, украина