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Украине остался месяц - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
Украине остался месяц
Украине остался месяц - РИА Новости, 05.07.2024
Украине остался месяц
Западная структура центров информационно-психологических операций, сидящих на многомиллиардных бюджетах, работает хорошо, но очень топорно. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:00
2024-07-05T08:00
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
россия
киев
нато
евросоюз
вооруженные силы украины
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Западная структура центров информационно-психологических операций, сидящих на многомиллиардных бюджетах, работает хорошо, но очень топорно.Подобно профессиональным шулерам они с непроницаемым лицом раз за разом блефуют и резко повышают ставки, не понимая, что мы точно знаем, какие карты у них на руках. Именно поэтому последняя масштабная психологическая операция против России провалилась, едва начавшись.Вчера западные СМИ синхронно вышли с громкими публикациями и новостями, общую тональность которых можно обозначить: "Ну а вот теперь вам конец, честно".Издание Business Insider опубликовало статью с заголовком "Запад наконец дал Украине возможность отрезать змее голову". Главный ее посыл — союзники (читай: хозяева) Украины сняли все ограничения по нанесению ударов по российской территории западным оружием и теперь (о ужас!) "Украина может воевать по-настоящему". Между строк читаем: террористические атаки мирных русских городов усилятся многократно.В свою очередь, Bloomberg выдал интервью с недопрезидентом Зеленским, который заявил, что Украина подготовила целых 14 свежих бригад и готова двинуться в контрнаступление, когда прибудет западное оружие, а оно вот-вот будет — уже слышен шум моторов: "Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Украина не проигрывает и не в тупике. Силы Украины сейчас лучше позиционированы с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос вооружения бригад".Вчера также распространялась информация о том, что США готовятся выделить Украине новый пакет вооружений более чем на два миллиарда долларов, то есть деньги и оружие есть и будут — не надейтесь.Другой начавший разгоняться посыл: "Россия не может себе позволить выиграть войну, потому что у нее нет средств на восстановление побежденной Украины". И это пишется на полном серьезе.Но самый одиозный вброс был посвящен результатам опроса, очень своевременно проведенного Европейским советом по международным делам (ECFR). По версии авторов опроса, большинство украинцев готовы потерять часть территорий, но никогда не откажутся от независимости, то есть от членства в ЕС и НАТО, а также не примут "демилитаризацию". При этом, как утверждают авторы опроса, "только один процент опрошенных видит Россию победителем". За скобками: Украина готова воевать за кружевное белье до последнего человека.По мнению авторов скоординированной информационной атаки, российское руководство, получив дайджест подобного содержания, должно содрогнуться, а посодрогавшись, прогнуться и с поклоном съесть свой список требований по завершении конфликта — благо он небольшой.А чтобы жевать было приятнее, западные инфоволшебники втиснули в дайджест подслащенную пилюлю в виде информации о том, что некие "60 известных западных экспертов отправили в штаб-квартиру НАТО петицию с призывом не принимать Украину в альянс" и она внимательно рассматривается. Другими словами: будете хорошими — может, и не примем.У отечественного читателя вся эта художественная апокалиптика может вызвать только оторопь: что это за дичь и на кого она рассчитана? Российская армия прочно владеет инициативой и неуклонно идет вперед, оборонная промышленность набирает обороты, экономика укрепляется, международные связи и союзы развиваются. На Украине же экономика и инфраструктура идут к коллапсу, невосполнимые потери растут (по свежей информации — минимум батальон в день), а с набором новых солдат полная катастрофа: люди бегут за границу десятками тысяч, тарифы "за отмазку" от армии бьют все рекорды и киевский режим в отчаянии вводит все новые меры по ловле "добровольцев". Каждый день мы читаем новости, что мораль в ВСУ на нуле, семьи чиновников утекают за границу, отменяются военные льготы для новых категорий студентов, планируется массовый призыв женщин, вводятся "заочные" повестки и в связи с нехваткой "мяса" на фронт начали отправляться украинские заключенные. На план грандиозной перемоги это непохоже совершенно.Однако, если отмотать новостную ленту немного назад, все встает на свои места и становится ясно, почему западным кураторам Украины срочно потребовалось напугать Россию.Всего пару дней назад в западную прессу тихонько просочилась информация о том, что Украину в ближайшее время ждет финансовый коллапс, то есть банкротство. На данный момент долг Украины разным серьезным кредиторам составляет почти 20 миллиардов долларов, а выплаты процентов по долгу составляют порядка 15% от ВВП страны.После начала СВО кредиторы дали Украине отсрочку, которая заканчивается 1 августа, то есть менее чем через месяц. Серьезные дяди, которым должен Зеленский, — среди них такие непростые парни, как Black Rock, имеющий в своем кармане половину западной элиты, — наотрез отказались прощать Киеву долг, и теперь у шайки на Банковой всего две опции: искать деньги на выплаты (пусть и с 20-процентной скидкой, которую в теории готовы дать кредиторы) либо объявлять дефолт.Но денег нет, потому что миллиарды в последнем пакете дались "натурой", а не деньгами, и в любом случае на погашение финансовых обязательств их направлять нельзя: "У Украины нет средств на обслуживание долга в ближайшие годы".Издания Newsweek, The Conversation and The Economist прямым текстом пишут, что "банкротство Украины поставит крест на ее будущем финансировании и переместит фокус с противостояния с Россией".Но главное состоит в том, что надвигающееся банкротство Киева — сигнал, что "западный мир теряет уверенность в выполнении Украиной своих целей" (читай: нанесении поражения России), "особенно в свете того, что Дональд Трамп обещает прекратить конфликт за один день" и "дефолт подорвет готовность западных налогоплательщиков продолжать финансировать конфликт".В любом случае банкротство Украины западным финансовым экспертам видится "неизбежным", поскольку главные кредиторы не верят в победу Запада и Украины и уже проголосовали своими деньгами.Даже дипстейтовский Институт изучения войны (The Institute for the Study of War, ISW) написал, что время для Украины неумолимо уходит и "затягивание войны позволит Путину достичь новых территориальных целей". А значит, нужно срочно принудить Путина согласиться на уступки, для чего кураторы Киева и пошли на отчаянный блеф.Но дело в том, что наше руководство прекрасно знает, с кем имеет дело, и ни на какие уловки поддаваться не будет. С шулерами работает только канделябр, следовательно, продолжаем работать — до полной и безоговорочной капитуляции врага.
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957422910.html
https://ria.ru/20240704/kiev-1957478742.html
https://ria.ru/20240704/trebovanie-1957240516.html
https://ria.ru/20240704/prosba-1957451477.html
https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265618.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, украина, россия, киев, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Россия, Киев, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины

Украине остался месяц

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Западная структура центров информационно-психологических операций, сидящих на многомиллиардных бюджетах, работает хорошо, но очень топорно.
Подобно профессиональным шулерам они с непроницаемым лицом раз за разом блефуют и резко повышают ставки, не понимая, что мы точно знаем, какие карты у них на руках. Именно поэтому последняя масштабная психологическая операция против России провалилась, едва начавшись.
Вчера западные СМИ синхронно вышли с громкими публикациями и новостями, общую тональность которых можно обозначить: "Ну а вот теперь вам конец, честно".
Издание Business Insider опубликовало статью с заголовком "Запад наконец дал Украине возможность отрезать змее голову". Главный ее посыл — союзники (читай: хозяева) Украины сняли все ограничения по нанесению ударов по российской территории западным оружием и теперь (о ужас!) "Украина может воевать по-настоящему". Между строк читаем: террористические атаки мирных русских городов усилятся многократно.
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В свою очередь, Bloomberg выдал интервью с недопрезидентом Зеленским, который заявил, что Украина подготовила целых 14 свежих бригад и готова двинуться в контрнаступление, когда прибудет западное оружие, а оно вот-вот будет — уже слышен шум моторов: "Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Украина не проигрывает и не в тупике. Силы Украины сейчас лучше позиционированы с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос вооружения бригад".
Вчера также распространялась информация о том, что США готовятся выделить Украине новый пакет вооружений более чем на два миллиарда долларов, то есть деньги и оружие есть и будут — не надейтесь.
Другой начавший разгоняться посыл: "Россия не может себе позволить выиграть войну, потому что у нее нет средств на восстановление побежденной Украины". И это пишется на полном серьезе.
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Но самый одиозный вброс был посвящен результатам опроса, очень своевременно проведенного Европейским советом по международным делам (ECFR). По версии авторов опроса, большинство украинцев готовы потерять часть территорий, но никогда не откажутся от независимости, то есть от членства в ЕС и НАТО, а также не примут "демилитаризацию". При этом, как утверждают авторы опроса, "только один процент опрошенных видит Россию победителем". За скобками: Украина готова воевать за кружевное белье до последнего человека.
По мнению авторов скоординированной информационной атаки, российское руководство, получив дайджест подобного содержания, должно содрогнуться, а посодрогавшись, прогнуться и с поклоном съесть свой список требований по завершении конфликта — благо он небольшой.
А чтобы жевать было приятнее, западные инфоволшебники втиснули в дайджест подслащенную пилюлю в виде информации о том, что некие "60 известных западных экспертов отправили в штаб-квартиру НАТО петицию с призывом не принимать Украину в альянс" и она внимательно рассматривается. Другими словами: будете хорошими — может, и не примем.
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У отечественного читателя вся эта художественная апокалиптика может вызвать только оторопь: что это за дичь и на кого она рассчитана? Российская армия прочно владеет инициативой и неуклонно идет вперед, оборонная промышленность набирает обороты, экономика укрепляется, международные связи и союзы развиваются. На Украине же экономика и инфраструктура идут к коллапсу, невосполнимые потери растут (по свежей информации — минимум батальон в день), а с набором новых солдат полная катастрофа: люди бегут за границу десятками тысяч, тарифы "за отмазку" от армии бьют все рекорды и киевский режим в отчаянии вводит все новые меры по ловле "добровольцев". Каждый день мы читаем новости, что мораль в ВСУ на нуле, семьи чиновников утекают за границу, отменяются военные льготы для новых категорий студентов, планируется массовый призыв женщин, вводятся "заочные" повестки и в связи с нехваткой "мяса" на фронт начали отправляться украинские заключенные. На план грандиозной перемоги это непохоже совершенно.
Однако, если отмотать новостную ленту немного назад, все встает на свои места и становится ясно, почему западным кураторам Украины срочно потребовалось напугать Россию.
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Всего пару дней назад в западную прессу тихонько просочилась информация о том, что Украину в ближайшее время ждет финансовый коллапс, то есть банкротство. На данный момент долг Украины разным серьезным кредиторам составляет почти 20 миллиардов долларов, а выплаты процентов по долгу составляют порядка 15% от ВВП страны.
После начала СВО кредиторы дали Украине отсрочку, которая заканчивается 1 августа, то есть менее чем через месяц. Серьезные дяди, которым должен Зеленский, — среди них такие непростые парни, как Black Rock, имеющий в своем кармане половину западной элиты, — наотрез отказались прощать Киеву долг, и теперь у шайки на Банковой всего две опции: искать деньги на выплаты (пусть и с 20-процентной скидкой, которую в теории готовы дать кредиторы) либо объявлять дефолт.
Но денег нет, потому что миллиарды в последнем пакете дались "натурой", а не деньгами, и в любом случае на погашение финансовых обязательств их направлять нельзя: "У Украины нет средств на обслуживание долга в ближайшие годы".
Издания Newsweek, The Conversation and The Economist прямым текстом пишут, что "банкротство Украины поставит крест на ее будущем финансировании и переместит фокус с противостояния с Россией".
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Но главное состоит в том, что надвигающееся банкротство Киева — сигнал, что "западный мир теряет уверенность в выполнении Украиной своих целей" (читай: нанесении поражения России), "особенно в свете того, что Дональд Трамп обещает прекратить конфликт за один день" и "дефолт подорвет готовность западных налогоплательщиков продолжать финансировать конфликт".
В любом случае банкротство Украины западным финансовым экспертам видится "неизбежным", поскольку главные кредиторы не верят в победу Запада и Украины и уже проголосовали своими деньгами.
Даже дипстейтовский Институт изучения войны (The Institute for the Study of War, ISW) написал, что время для Украины неумолимо уходит и "затягивание войны позволит Путину достичь новых территориальных целей". А значит, нужно срочно принудить Путина согласиться на уступки, для чего кураторы Киева и пошли на отчаянный блеф.
Но дело в том, что наше руководство прекрасно знает, с кем имеет дело, и ни на какие уловки поддаваться не будет. С шулерами работает только канделябр, следовательно, продолжаем работать — до полной и безоговорочной капитуляции врага.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаРоссияКиевНАТОЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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