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Турция ввела новые ограничения для путешественников, узнали СМИ
Турция ввела новые ограничения для путешественников, узнали СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
Турция ввела новые ограничения для путешественников, узнали СМИ
Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, вследствие чего процедуру досмотра пассажиров в аэропортах ужесточат, пишет Anadolu. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:05
2024-07-05T10:05
2024-07-05T10:07
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, вследствие чего процедуру досмотра пассажиров в аэропортах ужесточат, пишет Anadolu."Однако, если досмотр с помощью специальных устройств не получилось завершить по каким-либо причинам, пассажира не допустят в аэропорт и на борт самолета, если не согласится на ручной досмотр себя и своих вещей", — говорится в сообщении.Сотрудники аэропорта смогут досматривать людей и их багаж под наблюдением сил безопасности на основании письменного распоряжения воздушного порта.Ранее министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 29 июня аэропорт Антальи установил новый рекорд 2024 года, отправив и приняв 1146 самолетов и обслужив более 209 тысячи пассажиров за сутки. Абсолютный рекорд был установлен 5 августа 2023 года, когда за сутки аэропорт обслужил более 214 тысячи пассажиров и 1190 самолетов.
https://ria.ru/20240629/turtsiya-1956348541.html
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новости - туризм, турция
Турция ввела новые ограничения для путешественников, узнали СМИ
Anadolu: Турция ужесточит процесс досмотра в аэропорту