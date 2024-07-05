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В Турции не знают о планах Эрдогана провести встречу с Асадом в сентябре - РИА Новости, 05.07.2024
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09:26 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/turtsiya-1957559712.html
В Турции не знают о планах Эрдогана провести встречу с Асадом в сентябре
В Турции не знают о планах Эрдогана провести встречу с Асадом в сентябре - РИА Новости, 05.07.2024
В Турции не знают о планах Эрдогана провести встречу с Асадом в сентябре
Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила РИА Новости об отсутствии информации о его планах провести встречу с сирийскими лидером Башаром... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:26
2024-07-05T09:26
сирия
турция
башар асад
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 5 июл - РИА Новости. Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила РИА Новости об отсутствии информации о его планах провести встречу с сирийскими лидером Башаром Асадом в сентябре в России. В пятницу газета Turkiye сообщила, что встреча президентов Турции и Сирии может пройти в России, уточняя, что переговоры могут состояться в сентябре. "Мы не располагаем такой информацией", - сообщили в канцелярии. Эрдоган, комментируя заявления Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил на прошлой неделе, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно откроется 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957204975.html
https://ria.ru/20240704/siriya-1957518520.html
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сирия, турция, башар асад, реджеп тайип эрдоган, в мире
Сирия, Турция, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции не знают о планах Эрдогана провести встречу с Асадом в сентябре

Канцелярия Эрдогана не располагает информацией о переговорах с Асадом в сентябре

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл - РИА Новости. Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила РИА Новости об отсутствии информации о его планах провести встречу с сирийскими лидером Башаром Асадом в сентябре в России.
В пятницу газета Turkiye сообщила, что встреча президентов Турции и Сирии может пройти в России, уточняя, что переговоры могут состояться в сентябре.
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"Мы не располагаем такой информацией", - сообщили в канцелярии.
Эрдоган, комментируя заявления Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил на прошлой неделе, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.
Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.
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В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно откроется 1 июля.
Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде.
Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
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СирияТурцияБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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