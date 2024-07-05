https://ria.ru/20240705/turotrasl-1957636450.html

Хабаровский бизнес получит 50 млн рублей для возмещения трат по туротрасли

Хабаровский бизнес получит 50 млн рублей для возмещения трат по туротрасли - РИА Новости, 05.07.2024

Хабаровский бизнес получит 50 млн рублей для возмещения трат по туротрасли

Бизнесу Хабаровского края компенсируют траты в размере 50 миллионов рублей, направленные на развитие туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:21

2024-07-05T13:21

2024-07-05T13:21

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957635328_0:38:922:557_1920x0_80_0_0_d749f8cb9f2ec792ac69808a4703dc14.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бизнесу Хабаровского края компенсируют траты в размере 50 миллионов рублей, направленные на развитие туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона. В министерстве туризма края отметили, что часть средств господдержки поступит из федерального бюджета по "Единой субсидии", которую выделило правительство РФ региону в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Общая сумма поддержки составляет 73,5 миллиона рублей. "Такой механизм государственной поддержки, как "Единая субсидия" в сфере туризма реализуется впервые. Его главная особенность в том, что регионы самостоятельно решают, куда вкладывать федеральные деньги. Мы определили два ключевых направления: развитие туристической инфраструктуры, поддержка и продвижение событийных мероприятий. Распределение составит 35 миллионов и 38,5 миллиона рублей соответственно", – пояснила министр туризма края Екатерина Пунтус, ее слова приводит пресс-служба. С учетом средств краевого бюджета общая сумма, которую распределят по итогам конкурсного отбора среди предпринимателей, составит 50 миллионов рублей, что на 60% больше, чем годом ранее. По словам Пунтус, в регионе активно расширяются загородные базы отдыха, туркомплексы и глэмпинги, а это значит, что становится все больше качественных мест, где с комфортом отдыхают жители и гости региона. Поэтому благодаря господдержке бизнес сможет возместить до 85% своих вложений и направить высвободившиеся средства на дальнейшее развитие. В этом году повысится максимальный объем компенсации в пределах одной заявки.

https://ria.ru/20240704/produktsiya-1957471511.html

https://ria.ru/20240704/glemping-1957215152.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край