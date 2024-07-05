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Новгородский центр по беспилотникам прошел аккредитацию в Минпромторге - РИА Новости, 05.07.2024
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15:40 05.07.2024 (обновлено: 15:41 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/tsentr-1957695555.html
Новгородский центр по беспилотникам прошел аккредитацию в Минпромторге
Новгородский центр по беспилотникам прошел аккредитацию в Минпромторге - РИА Новости, 05.07.2024
Новгородский центр по беспилотникам прошел аккредитацию в Минпромторге
Научно-производственный центр (НПЦ) по управлению полетов беспилотников, созданный в Новгородской области, прошел аккредитацию в Минпромторге РФ, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:40
2024-07-05T15:41
технологии
новгородская область
россия
великий новгород
андрей никитин (политик)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Научно-производственный центр (НПЦ) по управлению полетов беспилотников, созданный в Новгородской области, прошел аккредитацию в Минпромторге РФ, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что Новгородская область одной из первых подала заявку на создание НПЦ. Главной темой стала разработка средств радиоэлектронной борьбы и управления полетов БПЛА. "Хорошая новость: наш научно-производственный центр по беспилотникам первым прошел аккредитацию в Минпромторге. По словам Алексея Чадаева, генерального директора АНО "НПЦ "Ушкуйник", это большой шаг вперед. Теперь центр, в рамках нацпроекта, сможет претендовать на получение субсидии для закупки оборудования для наших производителей", - рассказал Никитин. Как сообщалось ранее, в Великом Новгороде операторы дронов будут изучать теорию, а практиковаться - на аэродроме в Демянске. Центр радиоэлектронной борьбы с БПЛА создан в Новгородской области в 2023 году. Регион вошел в национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Заявку поддержал президент Владимир Путин и вице-премьер Андрей Белоусов.
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технологии, новгородская область, россия, великий новгород, андрей никитин (политик), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Технологии, Новгородская область, Россия, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Новгородский центр по беспилотникам прошел аккредитацию в Минпромторге

Новгородский НПЦ по управлению полетами БПЛА прошел аккредитацию в Минпромторге

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Научно-производственный центр (НПЦ) по управлению полетов беспилотников, созданный в Новгородской области, прошел аккредитацию в Минпромторге РФ, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Новгородская область одной из первых подала заявку на создание НПЦ. Главной темой стала разработка средств радиоэлектронной борьбы и управления полетов БПЛА.
"Хорошая новость: наш научно-производственный центр по беспилотникам первым прошел аккредитацию в Минпромторге. По словам Алексея Чадаева, генерального директора АНО "НПЦ "Ушкуйник", это большой шаг вперед. Теперь центр, в рамках нацпроекта, сможет претендовать на получение субсидии для закупки оборудования для наших производителей", - рассказал Никитин.
Как сообщалось ранее, в Великом Новгороде операторы дронов будут изучать теорию, а практиковаться - на аэродроме в Демянске.
Центр радиоэлектронной борьбы с БПЛА создан в Новгородской области в 2023 году. Регион вошел в национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Заявку поддержал президент Владимир Путин и вице-премьер Андрей Белоусов.
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ТехнологииНовгородская областьРоссияВеликий НовгородАндрей Никитин (политик)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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