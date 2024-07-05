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СК завел дело после травмирования юноши на пермской ж/д платформе - РИА Новости, 05.07.2024
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15:17 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/travmirovanie-1957687849.html
СК завел дело после травмирования юноши на пермской ж/д платформе
СК завел дело после травмирования юноши на пермской ж/д платформе - РИА Новости, 05.07.2024
СК завел дело после травмирования юноши на пермской ж/д платформе
После травмирования пассажира поезда Улан-Удэ – Москва на пермской железнодорожной платформе, где торчала арматура, возбуждено дело об оказании небезопасных... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:17
2024-07-05T15:17
происшествия
улан-удэ
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 5 июл - РИА Новости. После травмирования пассажира поезда Улан-Удэ – Москва на пермской железнодорожной платформе, где торчала арматура, возбуждено дело об оказании небезопасных услуг, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Следователи установили, что железнодорожники высадили пассажиров поезда Улан-Удэ – Москва на железнодорожной станции Чад, где шел ремонт. Тем самым были нарушены требования безопасности. В результате юноша при спуске с подножки вагона повредил левую стопу. Ранее в соцсетях появилась информация о высадке проводником поезда Улан-Удэ – Москва пассажиров на не предназначенный для этого перрон. В результате 20-летний молодой человек при спуске наступил на торчащую ржавую арматуру, свидетель происшествия и брат пострадавшего помогли ему добраться до больницы. На опубликованном в соцсетях фото с места ЧП видно, что из кроссовка молодого человека торчит металлический штырь. "По факту травмирования 20-летнего пассажира поезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240505/delo-1944014493.html
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улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Улан-Удэ, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после травмирования юноши на пермской ж/д платформе

СК завел дело после травмирования юноши, вставшего на штырь на ж/д платформе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 5 июл - РИА Новости. После травмирования пассажира поезда Улан-Удэ – Москва на пермской железнодорожной платформе, где торчала арматура, возбуждено дело об оказании небезопасных услуг, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Следователи установили, что железнодорожники высадили пассажиров поезда Улан-Удэ – Москва на железнодорожной станции Чад, где шел ремонт. Тем самым были нарушены требования безопасности. В результате юноша при спуске с подножки вагона повредил левую стопу.
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СК Кубани возбудил дело после травмирования детей на аттракционе
5 мая, 20:01
Ранее в соцсетях появилась информация о высадке проводником поезда Улан-Удэ – Москва пассажиров на не предназначенный для этого перрон. В результате 20-летний молодой человек при спуске наступил на торчащую ржавую арматуру, свидетель происшествия и брат пострадавшего помогли ему добраться до больницы. На опубликованном в соцсетях фото с места ЧП видно, что из кроссовка молодого человека торчит металлический штырь.
"По факту травмирования 20-летнего пассажира поезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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9 января, 23:07
 
ПроисшествияУлан-УдэМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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