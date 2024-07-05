https://ria.ru/20240705/sponsory-1957593056.html

Спонсоры демократов в США ищут замену Байдену, пишет Financial Times

Спонсоры демократов в США ищут замену Байдену, пишет Financial Times - РИА Новости, 05.07.2024

Спонсоры демократов в США ищут замену Байдену, пишет Financial Times

Среди ведущих спонсоров Демократической партии США растет недовольство кандидатурой действующего президента Джо Байдена в предвыборной гонке за пост хозяина... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:05

2024-07-05T11:05

2024-07-05T11:05

в мире

сша

мичиган

калифорния

гэвин ньюсом

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

дональд трамп

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Среди ведущих спонсоров Демократической партии США растет недовольство кандидатурой действующего президента Джо Байдена в предвыборной гонке за пост хозяина Белого дома, они пытаются сообща найти ему замену, считая предпочтительными кандидатами губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из доноров. "Ведущие доноры демократов стали видеть кандидатуры Гретхен Уитмер и Гэвина Ньюсома предпочтительными для замены Джо Байдена в гонке за Белый дом", - цитирует издание источники. Как пишет Financial Times со ссылкой на нескольких доноров, они готовятся собрать "сотни миллионов долларов", чтобы проспонсировать нового кандидата. "Среди доноров становится видно большое разочарование, нарастает давление, чтобы перевернуть страницу и сосредоточиться на поиске правильного кандидата, который сможет победить (республиканца Дональда) Трампа", - сказал один из сборщиков средств из Нью-Йорка. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что многие представители Демократической партии в США начинают рассматривать вице-президента Камалу Харрис в качестве главного кандидата на замену президента страны Джо Байдена. При этом в публикации газеты отмечалось со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, что другие возможные кандидаты на замену Байдена, такие как губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, вероятно, не будут участвовать в предвыборной гонке в этом году и поддержат Харрис. Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html

https://ria.ru/20240704/tramp-1957240895.html

https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html

сша

мичиган

калифорния

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в мире, сша, мичиган, калифорния, гэвин ньюсом, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , дональд трамп