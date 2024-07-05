Рейтинг@Mail.ru
Спонсоры демократов в США ищут замену Байдену, пишет Financial Times - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/sponsory-1957593056.html
Спонсоры демократов в США ищут замену Байдену, пишет Financial Times
Спонсоры демократов в США ищут замену Байдену, пишет Financial Times - РИА Новости, 05.07.2024
Спонсоры демократов в США ищут замену Байдену, пишет Financial Times
Среди ведущих спонсоров Демократической партии США растет недовольство кандидатурой действующего президента Джо Байдена в предвыборной гонке за пост хозяина... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:05
2024-07-05T11:05
в мире
сша
мичиган
калифорния
гэвин ньюсом
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_274a5e9895ebdc04b5c4748642cb3da0.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Среди ведущих спонсоров Демократической партии США растет недовольство кандидатурой действующего президента Джо Байдена в предвыборной гонке за пост хозяина Белого дома, они пытаются сообща найти ему замену, считая предпочтительными кандидатами губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из доноров. "Ведущие доноры демократов стали видеть кандидатуры Гретхен Уитмер и Гэвина Ньюсома предпочтительными для замены Джо Байдена в гонке за Белый дом", - цитирует издание источники. Как пишет Financial Times со ссылкой на нескольких доноров, они готовятся собрать "сотни миллионов долларов", чтобы проспонсировать нового кандидата. "Среди доноров становится видно большое разочарование, нарастает давление, чтобы перевернуть страницу и сосредоточиться на поиске правильного кандидата, который сможет победить (республиканца Дональда) Трампа", - сказал один из сборщиков средств из Нью-Йорка. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что многие представители Демократической партии в США начинают рассматривать вице-президента Камалу Харрис в качестве главного кандидата на замену президента страны Джо Байдена. При этом в публикации газеты отмечалось со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, что другие возможные кандидаты на замену Байдена, такие как губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, вероятно, не будут участвовать в предвыборной гонке в этом году и поддержат Харрис. Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html
https://ria.ru/20240704/tramp-1957240895.html
https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html
сша
мичиган
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6775e645fc37d62df132ee66b9f2cbcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мичиган, калифорния, гэвин ньюсом, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , дональд трамп
В мире, США, Мичиган, Калифорния, Гэвин Ньюсом, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Дональд Трамп
Спонсоры демократов в США ищут замену Байдену, пишет Financial Times

FT: спонсоры демократов в США ищут замену кандидатуре Байдену на выборах

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Среди ведущих спонсоров Демократической партии США растет недовольство кандидатурой действующего президента Джо Байдена в предвыборной гонке за пост хозяина Белого дома, они пытаются сообща найти ему замену, считая предпочтительными кандидатами губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из доноров.
"Ведущие доноры демократов стали видеть кандидатуры Гретхен Уитмер и Гэвина Ньюсома предпочтительными для замены Джо Байдена в гонке за Белый дом", - цитирует издание источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
Вчера, 08:00
Как пишет Financial Times со ссылкой на нескольких доноров, они готовятся собрать "сотни миллионов долларов", чтобы проспонсировать нового кандидата.
"Среди доноров становится видно большое разочарование, нарастает давление, чтобы перевернуть страницу и сосредоточиться на поиске правильного кандидата, который сможет победить (республиканца Дональда) Трампа", - сказал один из сборщиков средств из Нью-Йорка.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Байден допустил абсурдную оговорку
Вчера, 04:25
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что многие представители Демократической партии в США начинают рассматривать вице-президента Камалу Харрис в качестве главного кандидата на замену президента страны Джо Байдена. При этом в публикации газеты отмечалось со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, что другие возможные кандидаты на замену Байдена, такие как губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, вероятно, не будут участвовать в предвыборной гонке в этом году и поддержат Харрис.
Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Штаб Трампа заявил, что демократы врали о состоянии Байдена
4 июля, 01:14
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена
3 июля, 19:40
 
В миреСШАМичиганКалифорнияГэвин НьюсомДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала