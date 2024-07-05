Спонсоры демократов в США ищут замену Байдену, пишет Financial Times
FT: спонсоры демократов в США ищут замену кандидатуре Байдену на выборах
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Среди ведущих спонсоров Демократической партии США растет недовольство кандидатурой действующего президента Джо Байдена в предвыборной гонке за пост хозяина Белого дома, они пытаются сообща найти ему замену, считая предпочтительными кандидатами губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из доноров.
"Ведущие доноры демократов стали видеть кандидатуры Гретхен Уитмер и Гэвина Ньюсома предпочтительными для замены Джо Байдена в гонке за Белый дом", - цитирует издание источники.
Как пишет Financial Times со ссылкой на нескольких доноров, они готовятся собрать "сотни миллионов долларов", чтобы проспонсировать нового кандидата.
Байден допустил абсурдную оговорку
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Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что многие представители Демократической партии в США начинают рассматривать вице-президента Камалу Харрис в качестве главного кандидата на замену президента страны Джо Байдена. При этом в публикации газеты отмечалось со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, что другие возможные кандидаты на замену Байдена, такие как губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, вероятно, не будут участвовать в предвыборной гонке в этом году и поддержат Харрис.
Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.