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Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии - РИА Новости, 05.07.2024
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13:28 05.07.2024 (обновлено: 16:35 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/spasateli-1957639459.html
Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии
Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии - РИА Новости, 05.07.2024
Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии
Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел из Иркутска на место вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:28
2024-07-05T16:35
происшествия
иркутск
ан-2
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УЛАН-УДЭ, 5 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел из Иркутска на место вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Иркутский (вертолет - ред.) Ми-8 вылетел туда. Он со спасателями вместе", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что самолет, вынужденно севший в 30 километрах от Сосново-Озерского, лежит вверх тормашками, и в месте, где находится двигатель, есть расхлест, откуда произошел выброс масла."Выброс масла произошел прямо на переднее стекло, что нарушило видимость экипажу. Но, тем не менее, высунувшись в окно, всяко-разно они умудрились посадить его (самолет - ред.) прямо возле дороги… Командир справился, посадил машину", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240705/an-2-1957616074.html
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происшествия, иркутск, ан-2
Происшествия, Иркутск, Ан-2
Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии

Спасатели вылетели из Иркутска на место вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии

© Фото : пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК РоссииСамолет Ан-2 в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся
Самолет Ан-2 в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
Самолет Ан-2 в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся
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УЛАН-УДЭ, 5 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел из Иркутска на место вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Иркутский (вертолет - ред.) Ми-8 вылетел туда. Он со спасателями вместе", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что самолет, вынужденно севший в 30 километрах от Сосново-Озерского, лежит вверх тормашками, и в месте, где находится двигатель, есть расхлест, откуда произошел выброс масла.
"Выброс масла произошел прямо на переднее стекло, что нарушило видимость экипажу. Но, тем не менее, высунувшись в окно, всяко-разно они умудрились посадить его (самолет - ред.) прямо возле дороги… Командир справился, посадил машину", - добавил собеседник агентства.
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