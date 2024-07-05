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Четверых сотрудников военкомата убили под Харьковом, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 05.07.2024
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09:40 05.07.2024 (обновлено: 09:47 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/sotrudniki-1957564745.html
Четверых сотрудников военкомата убили под Харьковом, рассказали в ЛНР
Четверых сотрудников военкомата убили под Харьковом, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 05.07.2024
Четверых сотрудников военкомата убили под Харьковом, рассказали в ЛНР
Неизвестные атаковали в Харьковской области автомобиль с работниками украинского военкомата, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:40
2024-07-05T09:47
в мире
харьковская область
луганская народная республика
чугуев
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Неизвестные атаковали в Харьковской области автомобиль с работниками украинского военкомата, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В Чугуеве украинскими правоохранительными органами расследуется убийство четырех сотрудников ТЦК. Установлено, что во время движения служебного автомобиля с сотрудниками военкомата по улице Харьковская по нему был нанесен удар при помощи ударного дрона-камикадзе", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что в результате взрыва трое военнослужащих скончались на месте, еще один умер по дороге в больницу. По его словам, следствие считает, что к этому причастны местные граждане.
https://ria.ru/20240504/tsn-1943815979.html
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, чугуев, андрей марочко
В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Чугуев, Андрей Марочко
Четверых сотрудников военкомата убили под Харьковом, рассказали в ЛНР

Марочко: в Чугуеве 4 сотрудника военкомата погибли при атаке дрона-камикадзе

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Неизвестные атаковали в Харьковской области автомобиль с работниками украинского военкомата, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В Чугуеве украинскими правоохранительными органами расследуется убийство четырех сотрудников ТЦК. Установлено, что во время движения служебного автомобиля с сотрудниками военкомата по улице Харьковская по нему был нанесен удар при помощи ударного дрона-камикадзе", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что в результате взрыва трое военнослужащих скончались на месте, еще один умер по дороге в больницу.
По его словам, следствие считает, что к этому причастны местные граждане.
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В миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаЧугуевАндрей Марочко
 
 
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