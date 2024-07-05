https://ria.ru/20240705/sotrudniki-1957564745.html

Четверых сотрудников военкомата убили под Харьковом, рассказали в ЛНР

Четверых сотрудников военкомата убили под Харьковом, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 05.07.2024

Четверых сотрудников военкомата убили под Харьковом, рассказали в ЛНР

Неизвестные атаковали в Харьковской области автомобиль с работниками украинского военкомата, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:40

2024-07-05T09:40

2024-07-05T09:47

в мире

харьковская область

луганская народная республика

чугуев

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Неизвестные атаковали в Харьковской области автомобиль с работниками украинского военкомата, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В Чугуеве украинскими правоохранительными органами расследуется убийство четырех сотрудников ТЦК. Установлено, что во время движения служебного автомобиля с сотрудниками военкомата по улице Харьковская по нему был нанесен удар при помощи ударного дрона-камикадзе", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что в результате взрыва трое военнослужащих скончались на месте, еще один умер по дороге в больницу. По его словам, следствие считает, что к этому причастны местные граждане.

https://ria.ru/20240504/tsn-1943815979.html

харьковская область

луганская народная республика

чугуев

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в мире, харьковская область, луганская народная республика, чугуев, андрей марочко