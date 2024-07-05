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Слуцкий прокомментировал визит Орбана в Москву
Слуцкий прокомментировал визит Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Слуцкий прокомментировал визит Орбана в Москву
Западное агрессивное меньшинство не может смириться с тем, что кто-то способен выйти за парадигму "двойных стандартов", сказал глава комитета ГД по... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:41
2024-07-05T20:41
2024-07-05T20:41
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Западное агрессивное меньшинство не может смириться с тем, что кто-то способен выйти за парадигму "двойных стандартов", сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя в своем Telegram-канале приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. Слуцкий отметил, что в Брюсселе и Киеве "паническая истерика" по поводу визита Орбана в Москву. "Венгрия в ближайшие полгода председательствует в ЕС. И что-то мы не слышали подобных воплей, когда венгерский премьер в начале недели посещал Украину. Западное агрессивное меньшинство просто не может смириться с тем, что кто-то способен выйти за парадигму "двойных стандартов". Орбан приехал и в Киев, и в Москву, чтобы обсудить пути к миру. Только вот в какой из столиц его слушали и услышали – вопрос риторический", - написал он.По словам Слуцкого, "мандат на мир" – не про сегодняшних западных политиков, им нужно продолжение "войны до последнего украинца" ради сохранения гегемонии евроатлантистов. "Шольц, МИД укрорежима и даже "хромая утка" европейской дипломатии Боррель наперебой выражали возмущение и опровергали любую причастность Евросоюза и НАТО к поездке премьера Венгрии в Россию. Мол, "мандата не выдавали", - добавил парламентарий.
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москва, венгрия, россия, виктор орбан, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, евросоюз, нато, украина, визит орбана в россию, в мире
Москва, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, Евросоюз, НАТО, Украина, Визит Орбана в Россию, В мире
Слуцкий прокомментировал визит Орбана в Москву
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