Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал визит Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/slutskiy-1957774642.html
Слуцкий прокомментировал визит Орбана в Москву
Слуцкий прокомментировал визит Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Слуцкий прокомментировал визит Орбана в Москву
Западное агрессивное меньшинство не может смириться с тем, что кто-то способен выйти за парадигму "двойных стандартов", сказал глава комитета ГД по... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:41
2024-07-05T20:41
москва
венгрия
россия
виктор орбан
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953935974_0:142:3013:1837_1920x0_80_0_0_f45de39c68fbe73bf5bbbda3a17a420b.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Западное агрессивное меньшинство не может смириться с тем, что кто-то способен выйти за парадигму "двойных стандартов", сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя в своем Telegram-канале приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. Слуцкий отметил, что в Брюсселе и Киеве "паническая истерика" по поводу визита Орбана в Москву. "Венгрия в ближайшие полгода председательствует в ЕС. И что-то мы не слышали подобных воплей, когда венгерский премьер в начале недели посещал Украину. Западное агрессивное меньшинство просто не может смириться с тем, что кто-то способен выйти за парадигму "двойных стандартов". Орбан приехал и в Киев, и в Москву, чтобы обсудить пути к миру. Только вот в какой из столиц его слушали и услышали – вопрос риторический", - написал он.По словам Слуцкого, "мандат на мир" – не про сегодняшних западных политиков, им нужно продолжение "войны до последнего украинца" ради сохранения гегемонии евроатлантистов. "Шольц, МИД укрорежима и даже "хромая утка" европейской дипломатии Боррель наперебой выражали возмущение и опровергали любую причастность Евросоюза и НАТО к поездке премьера Венгрии в Россию. Мол, "мандата не выдавали", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240705/orban-1957773328.html
https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html
москва
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953935974_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_10a37fb4c1c9ecbff5fe033a2407b483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, венгрия, россия, виктор орбан, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, евросоюз, нато, украина, визит орбана в россию, в мире
Москва, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, Евросоюз, НАТО, Украина, Визит Орбана в Россию, В мире
Слуцкий прокомментировал визит Орбана в Москву

Слуцкий о визите Орбана: на Западе и в Киеве паническая истерика

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Западное агрессивное меньшинство не может смириться с тем, что кто-то способен выйти за парадигму "двойных стандартов", сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя в своем Telegram-канале приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Эксперт назвал визит Орбана в Москву успешным
Вчера, 20:34
Слуцкий отметил, что в Брюсселе и Киеве "паническая истерика" по поводу визита Орбана в Москву.
"Венгрия в ближайшие полгода председательствует в ЕС. И что-то мы не слышали подобных воплей, когда венгерский премьер в начале недели посещал Украину. Западное агрессивное меньшинство просто не может смириться с тем, что кто-то способен выйти за парадигму "двойных стандартов". Орбан приехал и в Киев, и в Москву, чтобы обсудить пути к миру. Только вот в какой из столиц его слушали и услышали – вопрос риторический", - написал он.
По словам Слуцкого, "мандат на мир" – не про сегодняшних западных политиков, им нужно продолжение "войны до последнего украинца" ради сохранения гегемонии евроатлантистов.
"Шольц, МИД укрорежима и даже "хромая утка" европейской дипломатии Боррель наперебой выражали возмущение и опровергали любую причастность Евросоюза и НАТО к поездке премьера Венгрии в Россию. Мол, "мандата не выдавали", - добавил парламентарий.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Москву
Вчера, 18:12
 
МоскваВенгрияРоссияВиктор ОрбанЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФЕвросоюзНАТОУкраинаВизит Орбана в РоссиюВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала