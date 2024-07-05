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Слуцкий усомнился в смене политики Лондона после победы лейбористов
Слуцкий усомнился в смене политики Лондона после победы лейбористов - РИА Новости, 05.07.2024
Слуцкий усомнился в смене политики Лондона после победы лейбористов
Победа лейбористов в Великобритании не изменит русофобский курс Лондона, прогресса в диалоге не будет, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:50
2024-07-05T15:50
2024-07-05T15:50
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кир стармер
госдума рф
парламентские выборы в британии – 2024
лейбористская партия великобритании
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Победа лейбористов в Великобритании не изменит русофобский курс Лондона, прогресса в диалоге не будет, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Победа лейбористов на парламентских выборах в Великобритании не изменит общий русофобский курс Лондона. На российском - точнее антироссийском – направлении у лейбористов и консерваторов сложился прочный консенсус", - сказал РИА Новости Слуцкий. Он отметил, что так как в предвыборной программе Лейбористская партия пообещала усиливать военную поддержку режима нелегитимного Зеленского, а также работать вместе с союзниками и партнерами над конфискацией замороженных российских активов и их использованием на нужды Украины, то прогресса в диалоге ждать не стоит. "Тем не менее оглушительное поражение тори на выборах свидетельствует об общем системном кризисе в Европе для правящих политических сил. Европейцы в большинстве своем устали от "обслуживания" интересов США за их счет, галопирующей инфляции и ухудшения уровня жизни, наплыва мигрантов из-за провальной внешней политики поддержки американских авантюр", - добавил парламентарий. Слуцкий считает, что в этой же тенденции следует рассматривать прохождение в британский парламент партии Reform UK, возглавляемой правопопулистским политиком Найджелом Фараджем, который призывает к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив 331 место из 650 в Палате общин после подсчета бюллетеней в более чем 70% избирательных округов. Лидер победившей партии занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Новым премьер-министром Великобритании после победы таким образом станет лидер Лейбористской партии Кир Стармер.
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957526339.html
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в мире, великобритания, лондон, леонид слуцкий (политик), кир стармер, госдума рф, парламентские выборы в британии – 2024, лейбористская партия великобритании
В мире, Великобритания, Лондон, Леонид Слуцкий (политик), Кир Стармер, Госдума РФ, Парламентские выборы в Британии – 2024, Лейбористская партия Великобритании
Слуцкий усомнился в смене политики Лондона после победы лейбористов
Слуцкий: победа лейбористов в Британии не изменит русофобский курс Лондона