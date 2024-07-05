https://ria.ru/20240705/slovakiya-1957792899.html
Премьер Словакии восхитился Орбаном за посещение Киева и Москвы
Премьер Словакии восхитился Орбаном за посещение Киева и Москвы - РИА Новости, 05.07.2024
Премьер Словакии восхитился Орбаном за посещение Киева и Москвы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил восхищение венгерским премьером Виктором Орбаном, который посетил Киев и Москву, отметив важность поиска мирного... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:49
2024-07-05T22:49
2024-07-05T22:59
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виктор орбан
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил восхищение венгерским премьером Виктором Орбаном, который посетил Киев и Москву, отметив важность поиска мирного решения конфликта на Украине."Я хочу выразить восхищение премьеру Венгрии, который не колебался и поехал и в Киев, и в Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться. Переговоров о мире никогда не бывает много", - сказал Фицо, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в Словакии государственным праздником.Это первое появление Фицо на публичном мероприятии после совершенного на него покушения в середине мая.
https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, киев, москва, виктор орбан, роберт фицо
В мире, Словакия, Киев, Москва, Виктор Орбан, Роберт Фицо
Премьер Словакии восхитился Орбаном за посещение Киева и Москвы
Премьер Словакии о визите Орбана в Москву: нужно искать мирное решение конфликта