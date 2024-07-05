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Шор раскритиковал Санду за отсутствие результатов - РИА Новости, 05.07.2024
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19:22 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/shor-1957761877.html
Шор раскритиковал Санду за отсутствие результатов
Шор раскритиковал Санду за отсутствие результатов - РИА Новости, 05.07.2024
Шор раскритиковал Санду за отсутствие результатов
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале подверг критике президента республики Майю Санду за отсутствие... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:22
2024-07-05T19:22
в мире
молдавия
майя санду
илан шор
евросоюз
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале подверг критике президента республики Майю Санду за отсутствие результатов после четырех лет "евроинтеграции". Санду пришла к власти в декабре 2020 года, выбрав европейский путь развития республики. В своей предвыборной программе она обещала развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, включая Россию, на основе национальных интересов страны. Однако весной 2023 года Санду заявила, что евроинтеграция является стратегической задачей Молдавии, отказавшись от развития отношений с Россией. С 2022 года Молдавия игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, в которых имеет статус наблюдателя. "Уже четыре года мы идем по пути так называемой евроинтеграции. Санду, где результаты? На фоне высокой инфляции зарплаты остаются позорно низкими, пенсии - мизерными", - написал Шор.Политик отметил, что в последние годы жители Молдавии стали "заложниками красивых слов и пустых обещаний". По его словам, на фоне лозунгов о евроинтеграции население республики столкнулось с ограничением прав и свобод. "Что принесло нам движение в ЕС? Люди стали бояться полицию, преследующую граждан в аэропорту и на мирных акциях", - добавил он. Весной в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывающих из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа". Часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди задержанных были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, изъяв более 1 миллиона долларов. Задержания и допросы пассажиров, прибывающих из России, продолжались также в мае и июне. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957749879.html
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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор, Евросоюз
Шор раскритиковал Санду за отсутствие результатов

Шор обвинил Санду в отсутствии результатов после четырех лет "евроинтеграции"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале подверг критике президента республики Майю Санду за отсутствие результатов после четырех лет "евроинтеграции".
Санду пришла к власти в декабре 2020 года, выбрав европейский путь развития республики. В своей предвыборной программе она обещала развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, включая Россию, на основе национальных интересов страны. Однако весной 2023 года Санду заявила, что евроинтеграция является стратегической задачей Молдавии, отказавшись от развития отношений с Россией. С 2022 года Молдавия игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, в которых имеет статус наблюдателя.
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"Уже четыре года мы идем по пути так называемой евроинтеграции. Санду, где результаты? На фоне высокой инфляции зарплаты остаются позорно низкими, пенсии - мизерными", - написал Шор.
Политик отметил, что в последние годы жители Молдавии стали "заложниками красивых слов и пустых обещаний". По его словам, на фоне лозунгов о евроинтеграции население республики столкнулось с ограничением прав и свобод.
"Что принесло нам движение в ЕС? Люди стали бояться полицию, преследующую граждан в аэропорту и на мирных акциях", - добавил он.
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Весной в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывающих из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа". Часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди задержанных были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, изъяв более 1 миллиона долларов. Задержания и допросы пассажиров, прибывающих из России, продолжались также в мае и июне.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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