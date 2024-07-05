https://ria.ru/20240705/sevastopol-1957783207.html

В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Людмилой Хариной

В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Людмилой Хариной - РИА Новости, 05.07.2024

В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Людмилой Хариной

В Севастополе похоронили воспитательницу детского сада Людмилу Харину, погибшую при атаке ВСУ американскими ракетами ATACMS, сообщил глава региона Михаил... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:36

2024-07-05T21:36

2024-07-05T21:38

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

россия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Севастополе похоронили воспитательницу детского сада Людмилу Харину, погибшую при атаке ВСУ американскими ракетами ATACMS, сообщил глава региона Михаил Развожаев в Telegram-канале."Сегодня мы простились с педагогом 93-го детского садика — Людмилой Александровной Хариной, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже 23 июня", — говорится в публикации.Как отметил губернатор, в тот день у Хариной был выходной день, который она решила провести с семьей. Женщина погибла сразу, а супруг и дети получили ранения."Людмила Александровна была второй мамой для многих севастопольских малышей <…>. Очень горько терять таких людей, но еще сложнее пережить такое горе семье", — написал Развожаев.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. При отражении атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.

https://ria.ru/20240702/rakova-1956889764.html

https://ria.ru/20240703/antonov-1957195870.html

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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, россия