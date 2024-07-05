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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили повторно объявленную воздушную тревогу, она продлилась 7 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:17
2024-07-05T13:17
2024-07-05T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Севастополе отменили повторно объявленную воздушную тревогу, она продлилась 7 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Тревогу запустили в 12.59 мск. До этого первая тревога звучала более полутора часов. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев. Повторная тревога продлилась 7 минут.
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севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе отменили повторно объявленную воздушную тревогу