https://ria.ru/20240705/rospotrebnadzor-1957796030.html

В Дагестане назвали предварительную причину отравления людей на свадьбе

В Дагестане назвали предварительную причину отравления людей на свадьбе - РИА Новости, 05.07.2024

В Дагестане назвали предварительную причину отравления людей на свадьбе

Причиной отравления около полутора десятка человек на свадьбе в банкетном зале в Дагестане, по предварительным данным, стало употребление салатов, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:26

2024-07-05T23:26

2024-07-05T23:26

происшествия

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Причиной отравления около полутора десятка человек на свадьбе в банкетном зале в Дагестане, по предварительным данным, стало употребление салатов, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. Ранее следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило, что 4 июля в Левашинскую районную больницу обратились 16 человек, употреблявшие пищу во время свадьбы в одном из банкетных залов в селе Леваши. Им поставили предварительный диагноз "пищевое отравление", 12 человек, в том числе семь детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным регионального Роспотребнадзора, с признаками острой кишечной инфекции в районную больницу поступили 14 человек, в том числе семь детей. Все они были гостями свадьбы в банкетном зале в селе Леваши – всего в зале было 300 человек. "Для проведения эпидрасследования и организации противоэпидемических мероприятий в район направлена бригада эпидемиологов. Предварительно, причиной отравления могли стать салаты "Цезарь" и "Шаурма", – говорится в сообщении. В ходе эпидрасследования также установлено, что банкетный зал работает без регистрации в налоговом органе, контрольно-надзорные мероприятия не проводились. За нарушение санитарного законодательства работа банкетного зала приостановлена.

https://ria.ru/20240705/sk-1957673125.html

https://ria.ru/20240701/otravlenie-1956743846.html

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происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)