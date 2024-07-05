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В России за полгода выросло производство ликерных вин - РИА Новости, 05.07.2024
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08:30 05.07.2024 (обновлено: 10:17 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/rosalkogoltabakkontrol-1957550961.html
В России за полгода выросло производство ликерных вин
В России за полгода выросло производство ликерных вин - РИА Новости, 05.07.2024
В России за полгода выросло производство ликерных вин
Производство ликерных вин в России за январь-июнь выросло на 73,3% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, игристых вин - на 28,9%,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:30
2024-07-05T10:17
экономика
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Производство ликерных вин в России за январь-июнь выросло на 73,3% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, игристых вин - на 28,9%, виноградных - на 12,6%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.По данным ведомства, всего производство ликерных вин в стране за этот период составило 713,5 тысяч декалитров, игристых вин и шампанского - 6,08 миллиона декалитров, виноградных вин - 15,714 миллиона декалитров.Производство коньяка возросло за отчетный период на 13,3%, до 4,161 миллиона декалитров, водки - на 5,9%, до 35,207 миллиона декалитров.В целом же выпуск алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличился за шесть месяцев на 9,2%, до 88,066 миллиона декалитров. При этом производство слабоалкогольной продукции снизилось на 7,7% - до 8,592 миллиона декалитров.
https://ria.ru/20240618/prodazhi-1953571366.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России за полгода выросло производство ликерных вин

Росалкогольтабакконтроль: производство ликерных вин за полгода выросло на 73,3%

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете
Продажа вина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Производство ликерных вин в России за январь-июнь выросло на 73,3% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, игристых вин - на 28,9%, виноградных - на 12,6%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
По данным ведомства, всего производство ликерных вин в стране за этот период составило 713,5 тысяч декалитров, игристых вин и шампанского - 6,08 миллиона декалитров, виноградных вин - 15,714 миллиона декалитров.
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Производство коньяка возросло за отчетный период на 13,3%, до 4,161 миллиона декалитров, водки - на 5,9%, до 35,207 миллиона декалитров.
В целом же выпуск алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличился за шесть месяцев на 9,2%, до 88,066 миллиона декалитров. При этом производство слабоалкогольной продукции снизилось на 7,7% - до 8,592 миллиона декалитров.
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