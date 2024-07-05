https://ria.ru/20240705/putin-1957641866.html
Путин рассчитывает обменяться с Орбаном мнениями по двусторонним отношениям
Путин рассчитывает обменяться с Орбаном мнениями по двусторонним отношениям - РИА Новости, 05.07.2024
Путин рассчитывает обменяться с Орбаном мнениями по двусторонним отношениям
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложил обменяться соображениями по развитию двусторонних отношений. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:36
2024-07-05T13:36
2024-07-05T14:49
владимир путин
виктор орбан
россия
венгрия
москва
в мире
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложил обменяться соображениями по развитию двусторонних отношений."У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двусторонних отношений в этой непростой ситуации", - сказал Путин во время переговоров.Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.
https://ria.ru/20240705/orban-1957645503.html
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владимир путин, виктор орбан, россия, венгрия, москва, в мире, визит орбана в россию
Владимир Путин, Виктор Орбан, Россия, Венгрия, Москва, В мире, Визит Орбана в Россию
Путин рассчитывает обменяться с Орбаном мнениями по двусторонним отношениям
Путин рассчитывает обменяться с Орбаном мнениями по отношениям России и Венгрии