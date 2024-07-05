https://ria.ru/20240705/putin-1957641866.html

Путин рассчитывает обменяться с Орбаном мнениями по двусторонним отношениям

Путин рассчитывает обменяться с Орбаном мнениями по двусторонним отношениям - РИА Новости, 05.07.2024

Путин рассчитывает обменяться с Орбаном мнениями по двусторонним отношениям

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложил обменяться соображениями по развитию двусторонних отношений. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:36

2024-07-05T13:36

2024-07-05T14:49

владимир путин

виктор орбан

россия

венгрия

москва

в мире

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложил обменяться соображениями по развитию двусторонних отношений."У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двусторонних отношений в этой непростой ситуации", - сказал Путин во время переговоров.Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.

https://ria.ru/20240705/orban-1957645503.html

россия

венгрия

москва

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